Miguel González, del futbol profesional a Netflix y su lucha por impulsar el deporte en Cozumel

COZUMEL .- Miguel “Mike” González Castelán ha dedicado su vida al deporte, aunque no siempre en la misma disciplina. Empezó como futbolista, después encontró una nueva pasión en el triatlón y llegó a estar en Ironman y HYROX. Su trayectoria también lo llevó a participar en el programa Habilidad física 100: México, de Netflix. Además de sus resultados deportivos, el cozumeleño tiene otro proyecto que considera importante: impulsar el deporte en la isla donde nació, a través de eventos como el Gran Fondo New York Cozumel, del que es cofundador.

Su primer amor deportivo fue el futbol. González mencionó que jugó en la tercera división profesional con los Huracanes de Cozumel y pasó por las fuerzas básicas de Santos Laguna. En su juventud viajó a Estados Unidos, donde jugó con el Bradenton Academics y llegó al New England Revolution de la MLS en 2006, aunque no disputó partidos oficiales con el primer equipo. También pasó por New Hampshire Phantoms antes de regresar a México, donde estuvo en el Atlante, Atlante II y Potros Chetumal, además de entrenar en Cancún. Posteriormente volvió a Bradenton Academics y pasó por Correcaminos UAT. No obstante, su carrera no avanzó como esperaba y terminó dejando el balompié cuando todavía era joven. Tiempo después, al regresar a Cozumel, decidió participar en un triatlón. Esa experiencia le devolvió las ganas de competir y comenzó a prepararse para pruebas cada vez más largas, hasta llegar a las distancias Ironman. “Volví a sentir esa chispa deportiva para poder competir otra vez”, menciona González.

El triatlón se vinculó en una de las etapas más importantes de su carrera. González obtuvo diferentes podios en México y terminó en el cuarto lugar de su categoría en el Ironman 70.3 de Miami de 2015. Recordó que también logró clasificarse al Campeonato Mundial de Ironman en Kona, Hawái, pero no pudo participar debido a la pandemia de COVID-19. “La verdad me clavé muchísimo en el Ironman”, contó. Luego comenzó a entrenar CrossFit y descubrió HYROX, una competencia que combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicio funcional. En HYROX Cancún 2026, junto con Héctor Quezada, ganó su categoría de dobles varoniles de 35 a 39 años con un tiempo de 55:40 minutos.

Su trayectoria le abrió una oportunidad que no le abrió puertas a las televisión. González relato que empezó a recibir llamadas de números desconocidos con una invitación para participar en una competencia, pero al principio no quiso responder porque no creía que era real. “No quería contestar teléfonos”, recordó sobre los primeros intentos por contactarlo. Finalmente descubrió que se trataba de Habilidad física 100: México, una producción de Netflix que reunió a 100 participantes de diferentes disciplinas. “Realmente no hubo casting para este evento”, aseguró González, quien fue seleccionado para formar parte de los 100 atletas. En las grabaciones sufrió un desgarro en el pecho, pero decidió continuar. En una de las pruebas enfrentó a Aldo Gutiérrez, exintegrante de la selección mexicana de lucha grecorromana, quien terminó eliminándolo. Aunque quedó eliminado de la competencia, González destacó lo importante que fue para él representar a Cozumel y Quintana Roo en el programa.

Fuera de las competencias, González ha dedicado más de una década a desarrollar el GFNY Cozumel junto con sus socios Shaun Gaud. La carrera comenzó en 2014 y este domingo 8 de noviembre celebrará su edición número 13, con alrededor de 2,500 ciclistas inscritos. Para Miguel, uno de los mayores logros ha sido ayudar a edificar una época que antes se consideraba temporada baja para el turismo en lo que ahora llama una temporada deportiva. “Ahora ya es una temporada deportiva”, explicó. Explicó, los participantes ya no llegan solamente para competir, sino que viajan acompañados por familiares y amigos que también consumen en hoteles, restaurantes y otros negocios de la isla. “Antes venían dos acompañantes, ahora esperamos casi cuatro acompañantes”, señaló. Incluso ha conocido a deportistas que, después de visitarla por una carrera, decidieron invertir en una vivienda en Cozumel.

Actualmente, cerca de cumplir 40 años, González divide su tiempo entre su familia, sus negocios, los entrenamientos y la organización de competencias. Como figura paterna, busca que sus hijas crezcan cerca del deporte y aprendan valores como la disciplina y el respeto. “El respeto ante todos nosotros, como seres humanos, es lo más importante”, expresó. Esa misma idea lo llevó a impulsar GFNY Kids, una carrera que permite a los niños de la isla vivir su primera experiencia en el ciclismo. Para él, la meta no es solamente organizar una competencia o conseguir más participantes, sino dejar oportunidades deportivas para las próximas generaciones. Para González, ver las calles de Cozumel llenas de ciclistas vestidos de verde es un orgullo, sobre todo porque ha sido parte del crecimiento de esta carrera desde sus inicios.