Muere el esquiador italiano Matteo Franzoso en un accidente de entrenamiento en Chile

Il mondo dello sci è in lutto.

Ci ha lasciato a soli 25 anni Matteo Franzoso.



L'azzurro - riporta la FISI - non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale, dopo la caduta avvenuta sabato in allenamento in Cile.



Condoglianze alla famiglia🌹 pic.twitter.com/TohYE1zcAI