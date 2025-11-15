Muere Vicente Zarazúa, leyenda del tenis mexicano
Vicente Zarazúa, leyenda del tenis mexicano falleció hoy a los 81 años de edad.
El tío abuelo de la tenista mexicana Renata Zarazúa ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 68 y fue compañero de dobles del también legendario Raúl Ramírez en Copa Davis.
Vicente Zarazúa nació en Tacubaya, en 1944. Sus padres, originarios de Guanajuato, se mudaron a la Ciudad de México y eran tenistas aficionados y competían en torneos dentro de los clubes. Su madre, Rosario, llegó a competir en Campeonatos Nacionales y sus dos hermanos mayores, Federico y José María, practicaron tenis a nivel amateur.
Desde temprana edad destacó a nivel internacional. Fue en 1959 cuando cuando llegó a la Final individual de uno de los torneos de mayor prestigio a nivel juvenil —el Orange Bowl—. Tres años después logró la gloria al coronarse como campeón de dobles junto a su compatriota Joaquín Loyo-Mayo, desde entonces mostraba potencial que lo llevaría a una destacada carrera profesional.
En la década de los 60 representó a México en la Copa Davis. A lo largo de su carrera participó en 16 eliminatorias. Una de sus mayores victorias fue con el equipo mexicano sobre Estados Unidos en 1969 y después ante Australia en 1975, donde ganó los partidos de dobles con Rafael Osuna y Raúl Ramírez, respectivamente.
Uno de sus mayores logros fue ganar junto a Rafael Osuna el torneo de dobles de los Juegos Olímpicos de México 1968, donde el tenis se presento como deporte exhibición y no otorgaba medallas oficiales. En la Final, derrotaron al español Manolo Santana, cuatro veces ganador de Grand Slam y número uno del mundo en aquella época.
Además, Zarazúa obtuvo la medalla de plata en dobles junto a Mario Llamas en los Juegos Panamericanos de Sao Paulo 1963.