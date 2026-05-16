Netflix debuta en la MMA con una noche histórica: Rousey, Carano, Ngannou y Diaz
Esta noche Netflix hace su entrada al mundo de la MMA con el evento más llamativo de la organización Most Valuable Promotions, la misma que Jake Paul construyó tras revolucionar el boxeo en la plataforma. El evento estelar es la pelea que muchos creyeron que nunca verían. Ronda Rousey regresa al MMA después de diez años para enfrentar a Gina Carano, la pionera que abrió puertas al MMA femenino antes de que Rousey lo llevara al mainstream.
El evento arranca a las 8:00 PM hora de México desde el Intuit Dome de Los Ángeles, y el card principal tiene tres peleas estelares que por sí solas justifican la velada.
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Rousey llega con un récord de 12-2, nueve de sus victorias por sumisión y once de las doce en el primer round. Llegó a ser la primera mujer contratada por la UFC y defendió su cinturón de peso gallo en seis ocasiones antes de caer ante Holly Holm en 2015 y Amanda Nunes en 2016.
Carano, por su parte, perdió 100 libras en 20 meses para llegar a esta pelea y llegó al pesaje en 141.4 libras. En septiembre de 2024 era prediabética y tenía dificultades para caminar. Hoy pelea en el evento estelar de Netflix. Las apuestas favorecen a Rousey de -625, pero el historial dice que Rousey puede ser vulnerable al golpeo de pie, y Carano tiene más de eso que cualquier rival que haya enfrentado en el pasado.
Lo que hace todavía más grande esta pelea es el peso histórico que Carano trae consigo. En 2009, ella y Cris Cyborg se convirtieron en las primeras mujeres en encabezar un evento estelar de una promotora importante de MMA, en Strikeforce, mucho antes de que la UFC abriera sus divisiones femeninas.
Carano fue la cara del MMA femenino durante años, y esta noche tiene la oportunidad de reescribir su historia. "Mucha gente dice que Ronda Rousey pelea contra la chica de The Mandalorian", dijo Carano esta semana. "No, yo tuve toda una vida que abrió las puertas a esas oportunidades en el cine, y fue siendo peleadora, una peleadora genuina que rompió muchas barreras."
Lo que también explica por qué esta pelea terminó en Netflix y no en la UFC es igual de relevante. Cuando Rousey decidió volver, quiso hacerlo en la UFC. Las negociaciones llegaron a un punto donde la promotora no estaba dispuesta a pagarle lo que ella pedía, en parte porque la transición de la UFC a Paramount eliminó el modelo de pago por evento que garantizaba sueldos más altos.
"Ya no tenía sentido ir allá porque no querían pagarnos el dinero que merecemos", dijo Rousey. Jake Paul y MVP le ofrecieron lo que la UFC no pudo. "Están arrepintiéndose de no haber hecho que esto pasara", dijo Rousey sobre la UFC esta semana en la conferencia de prensa.
Francis Ngannou regresa a la MMA
En el segundo estelar, Francis Ngannou regresa a lo grande a la MMA. El camerunés no pelea en jaula desde octubre de 2024 cuando destruyó a Renan Ferreira en el primer round en la PFL. Ngannou nunca perdió su título lineal de peso completo y sigue siendo considerado por muchos el mejor de su categoría en el mundo. Su rival, Philipe Lins, es un ex peleador de la UFC que compitió la mayor parte de su carrera en semipesado y no ha subido al cage en más de dos años. Las apuestas le dan a Ngannou un favorito de -1350, lo que lo convierte prácticamente en una certeza para los apostadores.
Antes del estelar, Nate Diaz y Mike Perry se suben al cage en lo que promete ser la pelea más caótica de la noche. Diaz no ha peleado MMA desde septiembre de 2022 cuando venció a Tony Ferguson en la UFC, y desde entonces solo tuvo una pelea de boxeo contra Jorge Masvidal en 2024. Perry, de 34 años, lleva cinco años fuera del MMA pero no ha parado de pelear: se convirtió en el rey del boxeo a puño limpio en BKFC con victorias sobre Luke Rockhold y Eddie Alvarez. Los dos son conocidos por guerrear, sangrar y no dar un paso atrás, lo que convierte este combate en el más entretenido del card aunque no sea el más técnico.
Lo que hace especial esta noche no es solo la calidad de las peleas sino lo que representa. Netflix ya demostró con el boxeo que puede atraer audiencias masivas a los deportes de combate y esta noche da el siguiente paso con el MMA. Si el evento es un éxito, MVP tiene toda la intención de seguir adelante con más eventos y posicionarse como la primera alternativa real a la UFC en años. Rousey lo dejó claro: "Estoy tratando de cambiar la industria para siempre." La noche arranca a las 8:00 PM hora de México, exclusivamente en Netflix.