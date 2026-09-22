Niña china de 6 años, la más rápida del mundo en resolver el Cubo de Rubik | VIDEO

At two recent World #Cube Association (#WCA) recognized events, six-year-old Chinese girl Lian Yunzhi broke the women's world record for the 3x3x3 #Rubik's Cube average twice in three days, posting times of 4.52 seconds and 4.27 seconds. She has become the only female #speedcuber… pic.twitter.com/DgHA6euf2t