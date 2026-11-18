William Goodge corrió 50 maratones en los 50 estados de Estados Unidos en 22 días, 17 horas, 16 minutos y 34 segundos, una marca reconocida por Guinness World Records. El británico inició el desafío el 9 de octubre en Hawái y lo completó el 1 de noviembre en el Maratón de Nueva York, tras recorrer aproximadamente 2,108 kilómetros.

Todo comenzó en 2018, cuando su madre, Amanda, falleció a causa de un linfoma no Hodgkin. En la Navidad de ese año, Goodge decidió correr un maratón para recordarla.

"No puedo hacer nada para recuperar a mi madre, pero puedo utilizar su recuerdo", explicó el británico en declaraciones recogidas por Guinness World Records. A partir de entonces, participó en desafíos de larga distancia para ayudar a otras familias que enfrentan esta enfermedad.

En 2019 realizó su primer gran reto al recorrer 1,408 kilómetros por el Reino Unido en 16 días. Cuatro años después atravesó Estados Unidos corriendo desde Los Ángeles hasta Nueva York. En 2025 recorrió aproximadamente 3,800 kilómetros por Australia en 35 días.

Para completar los 50 maratones, Goodge tuvo que combinar los traslados entre estados con jornadas de hasta tres maratones. Su equipo organizó los vuelos, los traslados y las rutas, mientras que él aprovechó las pausas para dormir en aeropuertos, aviones y vehículos.

Su preparación incluyó entrenamientos de hasta 160 kilómetros por semana, ejercicios de fuerza y sesiones para acostumbrarse al calor. En una entrevista con Men’s Health, contó que encontrar tiempo para descansar fue una de las mayores dificultades del reto.

Goodge corrió los primeros 49 maratones en rutas preparadas por su equipo. El último fue el Maratón de Nueva York, la única carrera oficial del desafío. Guinness World Records confirmó la marca el 6 de noviembre y el corredor recibió su certificado durante una entrevista en CBS Mornings.

Además del récord, Goodge recaudó más de 60 mil dólares para apoyar la lucha contra el cáncer. Así dio continuidad al homenaje que empezó con un maratón en memoria de su madre.