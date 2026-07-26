Noel León hace historia en Fórmula 2 y dedica su victoria a México
Noel León se subió a lo más alto del podio al ganar la carrera principal disputada en el Hungaroring, en el cierre de la fecha 9 del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA.
El piloto mexicano largó desde la tercera posición y, en la vuelta 22, tomó el liderato para no soltarlo durante el resto de la competencia, pactada a 37 giros.
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Con este resultado, León conquistó su tercera victoria de la temporada y la primera en una carrera principal. Además, se colocó en la quinta posición de la clasificación general con 94 puntos.
Gracias al triunfo del mexicano, el Himno Nacional sonó en Hungría. Tras la carrera, Noel León se mostró orgulloso por lo conseguido.
“Estoy muy feliz. Tuvimos una gran carrera. El equipo me dio un excelente auto y realmente pude cerrar de gran manera después de la entrada a pits. Dedico este triunfo a todo México”, declaró sin evitar derramar algunas lágrimas.
La siguiente fecha de la Fórmula 2 de la FIA se disputará durante el primer fin de semana de septiembre en Monza.