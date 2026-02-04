Olímpicos: protestas sociales, otro actor en Milán-Cortina
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se desarrollarán en un entorno donde también estarán presentes expresiones de distintos grupos sociales.
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se celebrarán en un contexto en el que, como ha ocurrido en ediciones recientes, el deporte compartirá espacio con expresiones sociales, medioambientales y culturales que suelen acompañar a este tipo de eventos globales.
La magnitud de los Juegos Olímpicos, que concentran atención mediática internacional durante varias semanas, los ha convertido históricamente en un escaparate para distintas causas públicas. En este sentido, especialistas en grandes eventos deportivos coinciden en que la presencia de manifestaciones pacíficas o simbólicas forma parte del entorno habitual de las competiciones olímpicas modernas.
En Vancouver 2010, los Juegos de Invierno estuvieron acompañados por protestas de grupos medioambientales y comunidades indígenas, centradas en el impacto ecológico de las sedes y en el reconocimiento de territorios ancestrales.
En Sochi 2014, diversas organizaciones internacionales pusieron el foco en los derechos humanos, particularmente en relación con la legislación y las libertades civiles en Rusia.
Los Juegos de Tokio 2021, celebrados bajo circunstancias excepcionales, estuvieron marcados por manifestaciones vinculadas a la pandemia de COVID-19, con sectores de la sociedad expresando preocupación por la salud pública y la realización del evento en un contexto sanitario complejo.
Más recientemente, París 2024 registró expresiones relacionadas con el cambio climático, la seguridad y la situación política internacional, temas que se mantuvieron al margen de la competencia deportiva, pero presentes en el debate público.
De cara a Milán-Cortina 2026, ya se han anunciado iniciativas y acciones simbólicas por parte de distintos colectivos. Entre ellas, destacan reclamos vinculados a la igualdad de género en el programa deportivo, así como expresiones de comunidades locales que buscan visibilizar su identidad cultural en las regiones alpinas donde se celebrarán las pruebas.
ICE produce irritación extra
Asimismo, en las semanas previas al evento ha surgido polémica en torno a la cooperación internacional en materia de seguridad, particularmente por la participación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) como parte de los esquemas de apoyo entre agencias. Esta situación ha generado críticas y manifestaciones por parte de organizaciones sociales y sectores políticos en Italia, que han cuestionado la conveniencia de dicha colaboración en el contexto olímpico.
Desde las autoridades italianas se ha señalado que cualquier participación de agencias extranjeras se limitará a labores de cooperación y asesoría, sin funciones de control migratorio ni de orden público, y bajo la coordinación de los organismos nacionales de seguridad.
Desde el Comité Olímpico Internacional (COI) y el comité organizador se ha reiterado que el evento priorizará el desarrollo deportivo y la seguridad de atletas y espectadores, al tiempo que se mantiene el compromiso con la libertad de expresión dentro de los marcos legales establecidos.