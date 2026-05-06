Osmar Olvera busca competir en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe
Osmar Olvera está listo para buscar por primera vez su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.
“Nunca he ido y me llena de mucha motivación, de querer hacerlo bien. Mi mentalidad siempre es la misma, dejar a México en lo más alto. Eso no cambia”, afirmó a su llegada a la Ciudad de México.
A sus 21 años, el clavadista capitalino se ha consolidado como referente de una joven selección mexicana que vive un proceso de renovación y crecimiento, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El doble medallista olímpico arribó a la Capital con el resto de la Selección Mexicana que compitió en la Super Final que se llevó a cabo en Beijing, China, y donde la delegación nacional obtuvo un total de cinco medallas: tres de plata y dos de bronce.
“Estoy contento de estar cerca de los 500 puntos, ese es el objetivo. Me pone feliz el haber conseguido el bronce. Siempre quiero más. Íbamos por tres medallas y logramos las tres medallas”, expresó.
Pese a los resultados positivos, Olvera reconoció áreas de mejora en su desempeño: “Entrenamos para hacerlo en la mejor forma. Me sentí bien. Tuve clavados muy buenos, aunque ya en la final no me salió el clavado como hubiera querido”.
El siguiente paso para el seleccionado será tomar un breve descanso antes de enfocarse en el proceso selectivo rumbo a la justa regional, la cual representa un nuevo reto en su carrera.
La selección nacional de clavados arribó la noche del lunes al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, marcando el cierre de su gira internacional y el inicio de su preparación hacia una competencia clave en el ciclo olímpico.