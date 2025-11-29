Osmar Olvera ilumina al Premio Nacional de Deportes
Osmar Olvera se ha vuelto un visitante habitual en el podio del Premio Nacional de Deportes (PND). Llegó ataviado en un traje cuyos destellos eran imposibles de pasar inadvertidos entre los demás galardonados; casi cada brillo surgido de su ropa anunciaba su presencia antes incluso de recibir el premio.
Acudía para recibir por segundo año consecutivo el PND, sostenido esta vez por el título mundial en Singapur, donde venció a los chinos.
Antes, había arribado por la calle de Moneda. Se detuvo con paciencia y accedió a tomarse fotos con todo aquel que lo reconociera mientras también intercambiaba palabras con diversas autoridades del deporte. Así ocurrió por varios minutos hasta que finalmente fue su turno de subir al estrado y recibir el reconocimiento como uno de los mejores deportistas del año en la categoría de deporte no profesional.
El clavadista rompió la hegemonía china en Campeonatos Mundiales. Antes de Osmar, el último campeón mundial no nacido en China había sido el canadiense Alexandre Despatie, en 2005. Desde entonces, los clavadistas de origen chino habían conquistado 10 títulos mundiales consecutivos, una racha que Osmar detuvo con su histórica victoria del pasado verano.
Osmar es un adelantado a tiempo. A sus apenas 21 años, ya se ha convertido en el mexicano más condecorado en la historia de los Campeonatos Mundiales. Con un total de ocho medallas, cuatro de ellas obtenidas recientemente en Singapur. Su travesía en el mundo acuático comenzó a los cuatro años y medio; de modo que, pese a su juventud, acumula 17 años de experiencia sólida y significativa para competir en los escenarios más exigentes del mundo.
Fue una imagen para la historia. Estrechó la mano de la estrella mexicana del ciclismo Isaac del Toro y dedicó emotivos aplausos para su entrenadora china Ma Jin, con quien consiguió las dos medallas olímpicas y el título mundial ––que hoy lo hizo nuevamente acreedor al PND.
Desde que su palmarés ha crecido también lo ha hecho su agenda. Diversas marcas lo buscan, la prensa lo asedia, cada vez más personas lo reconocen a cada paso y él se mueve entre compromisos con la misma precisión con la que entrena. Hoy salió tan pronto como pudo, sin detenerse en Palacio Nacional, rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo que lo esperaba para llevarlo a seguir edificando su palmarés.