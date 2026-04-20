Palou conquista Long Beach y Pato no puede romper su maldición en California
Alex Palou ganó este domingo el Acura Grand Prix of Long Beach y se consolida como el piloto más dominante de la temporada 2026 de IndyCar. El catalán de Chip Ganassi Racing, que largó tercero, sumó su tercer triunfo del año en la segunda carrera más importante del calendario, solo por debajo de las 500 Millas de Indianápolis. Pato O'Ward, que salió segundo desde la primera fila por primera vez en su historia en Long Beach, terminó quinto. La maldición del circuito californiano sigue intacta para el regiomontano.
La carrera tuvo a Felix Rosenqvist como protagonista en los primeros dos tercios. El sueco de Meyer Shank Racing, quien había tomado la pole el sábado, controló el liderato durante 51 de las 90 vueltas y pareció el piloto más fuerte sobre el asfalto californiano. Palou, en cambio, fue paciente. El campeón de los últimos cuatro años no necesitó estar al frente todo el tiempo. Solo necesitó estar en el lugar correcto en el momento correcto.
Ese momento llegó en la vuelta 58, cuando una bandera amarilla cambió el curso de la carrera. En la parada en boxes que siguió a la amarilla, Palou aprovechó su posición preferente en pit lane para salir por delante de Rosenqvist y tomar el liderato. Desde ahí no hubo más historia. Palou lideró 32 vueltas en total y cruzó la meta primero, con Rosenqvist segundo y Scott Dixon tercero. Kirkwood terminó cuarto y sigue líder del campeonato, aunque con Palou cada vez más cerca.
Para Pato, el domingo fue agridulce. Salir segundo en Long Beach fue su mejor clasificación en siete participaciones en este circuito y todo indicaba que la maldición podría romperse. Sin embargo, la carrera no le dio las oportunidades que necesitaba. Terminó quinto, que en este trazado y desde esa posición de salida es un resultado digno, pero no el que el mexicano buscaba. Su promedio histórico en Long Beach en carrera sigue siendo malo, y este domingo no fue la excepción que rompiera el patrón.
Entre los otros protagonistas del día, Scott McLaughlin terminó sexto y David Malukas séptimo, ambos de Team Penske. Graham Rahal fue octavo. Alexander Rossi remontó desde la posición 18 de salida hasta el noveno lugar. Marcus Ericsson, que largó decimoquinto, no pudo terminar la carrera y abandonó en la vuelta 38, el único piloto que no vio la bandera a cuadros. Christian Lundgaard, compañero de Pato en Arrow McLaren, terminó en el lugar 20 tras una carrera complicada.
Lo positivo para Pato es que el campeonato sigue abierto. Con 13 fechas por delante y una victoria que vale 50 puntos, el regiomontano de Arrow McLaren tiene tiempo para revertir la situación. La siguiente parada es el GP de Indianapolis el 9 de mayo, donde Pato sí tiene historial positivo. Y después viene la Indy 500 del 24 de mayo, la carrera que más quiere ganar y que más cerca ha tenido sin poder conquistar.
Palou, en cambio, ya está en modo campeón. Tres victorias en cinco carreras. Un dominio que en IndyCar 2026 no tiene parangón, aunque el liderato del campeonato todavía es de Kirkwood. La pelea por el título acaba de empezar.