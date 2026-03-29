Palou domina Barber por segundo año; O'Ward vive peor carrera
Alex Palou volvió a ganar en Barber. El tetracampeón lideró 79 de las 90 vueltas del Gran Premio de Alabama 2026 y cruzó la meta con 13 segundos de ventaja. Dos años seguidos ganando en el mismo circuito desde la pole. El podio lo completaron Christian Lundgaard y Graham Rahal. Con el triunfo, Palou llega a 154 puntos en el campeonato y queda a solo dos del líder Kyle Kirkwood.
Para Pato O'Ward, el domingo en Alabama fue el peor día de su temporada. El regiomontano llegó al fin de semana como uno de los favoritos: ganó aquí en 2022, tiene el récord de vuelta rápida en clasificación y ningún piloto de la IndyCar promedió mejor posición de salida que él en Barber desde 2021. Pero el fin de semana se le cayó desde el sábado.
Y el historial en este circuito lo hace más difícil de digerir. Pato ganó en Barber en 2022. En 2025 remontó del octavo al sexto lugar. Este domingo salió duodécimo y terminó decimoséptimo. En el circuito que más le gustaba, la tendencia va en la dirección equivocada.
En clasificación no encontró ritmo, casi lo elimina Mick Schumacher en la Q1 y terminó duodécimo. En carrera, el equipo apostó por una estrategia de dos paradas en pits, lo que lo hizo perder posiciones en las primeras vueltas hasta caer al decimoquinto lugar. Sin banderas amarillas en toda la carrera, que hubieran podido ayudarlo a recuperar posiciones sin tanto costo, Pato no tuvo más opción que cambiar a una estrategia convencional de tres paradas. El ritmo no llegó en la segunda mitad de la carrera y otros pilotos con estrategias alternas lo fueron superando. Terminó decimoséptimo, cinco posiciones por detrás de donde arrancó.
Lo más doloroso fue el contraste dentro de su propio equipo. Su compañero Christian Lundgaard salió décimo y subió al podio. Arrow McLaren tuvo su mejor y su peor día en la misma tarde.
El golpe también se siente en el campeonato. Pato llegó a Barber en el cuarto lugar, empatado con Josef Newgarden en 93 puntos y a solo siete de Palou. Tres carreras con top cinco seguidos le daban momentum real para pelear por el título. Este decimoséptimo lugar lo borra de esa conversación por ahora: cae al sexto lugar con 106 puntos, a 50 del líder Kirkwood. En una temporada tan apretada como esta, perder un fin de semana en Barber duele más de lo normal.
La próxima carrera es el Gran Premio de Long Beach el 19 de abril. Un circuito urbano donde el mexicano históricamente rinde bien y donde necesita una respuesta.