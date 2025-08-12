Paola Longoria, por el tetracampeonato de ráquetbol en los World Games
La leyenda del ráquetbol mexicano, Paola Longoria, buscará el tetracampeonato en los World Games 2025, que se celebran en Chengdu, China, y llega como la número uno del mundo, con la mirada puesta en ampliar su legado como una de las máximas exponentes del deporte.
“Como siempre es un honor representar a México. Después de tantos años, seguir compitiendo al más alto nivel es una motivación enorme”, platica Longoria en entrevista, quien acumula más de tres décadas de trayectoria, con nueve oros panamericanos, seis títulos mundiales, y 14 años como la número uno del ranking internacional.
Paola Longoria: competir con jugadoras más jóvenes
Después de perder la cima por dos temporadas, Longoria reconoció que llegó a pensar en el retiro. “Te acostumbras a ganar. Pensé que era momento de colgar la raqueta, pero lo tomé como una oportunidad para renovarme”, comparte. En ese proceso, cambió de entrenadora y transformó su estilo de juego, haciéndolo más ofensivo para enfrentar a nuevas generaciones de jugadoras.
Hoy, con 36 años, compite contra rivales una década más jóvenes. “No me siento grande, pero es una realidad. Tienes que adaptarte, ser más agresiva, y rodearte de un buen equipo multidisciplinario”.
Compaginar su carrera deportiva con su papel como legisladora también ha sido un reto. “Ya no podía entrenar como antes. Era salir del Congreso y correr a la Sedena. Traíamos sparrings de fuera porque en México no tenía con quién entrenar. Fue muy demandante”, explica.
Ahora, con el número uno recuperado y con la experiencia de haberlo ganado todo, Paola se enfoca en su siguiente meta: ganar por cuarta vez los World Games, donde el raquetbol tendrá participación del 13 al 17 de agosto.
"Hay presión, pero también una motivación y un gran compromiso. En este momento de mi carrera deportiva, después de haberlo ganado todo, no una vez, muchas veces, es más motivación que obligación ganarlo".
Longoria participará en la modalidad individual y en mixtos, en esta última haciendo dupla con Eduardo Portillo.