De París 2024 a Santo Domingo 2026: Los medallistas olímpicos revalidan su grandeza en Centroamericanos
Durante París 2024, siete atletas ganaron medallas para la delegación mexicana, de los cuales seis volvieron a la acción en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Todos y cada uno de los que compitieron volvieron a repetir la gloria de alzarse con las preseas, dando una muestra del comienzo de su camino rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Primero, hay que recordar que la delegación tricolor conquistó cinco medallas repartidas entre siete deportistas durante la justa olímpica en Francia. Por un lado, el equipo nacional sumó tres platas cortesía de Prisca Awiti en judo femenil (-63 kg); Marco Verde en boxeo (71 kg), además de Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes como dupla se llevaron el segundo lugar en clavados sincronizados en el trampolín de 3 metros.
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Asimismo, el cuadro nacional sumó dos bronces, una vez más con Osmar Olvera, ahora de forma individual desde el trampolín de 3 metros; y con el equipo femenil de tiro con arco integrado por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez. A continuación, descubre cómo le fue en este 2026 a cada uno de ellos en la cita centroamericana.
Prisca Awiti
- Cosecha: 2 medallas (2 platas)
Durante esta prueba en Santo Domingo 2026, la judoca mexicana volvió a alcanzar las finales en dos pruebas diferentes. La primera fue en el evento individual femenil de –63 kg, donde se llevó la medalla de plata tras vencer en semifinales a Cindy Mera, de Colombia, y caer en la última contienda ante Anriquelis Barrios, de Venezuela.
Además, repitió el mismo metal de forma colectiva en la competencia de equipos mixtos, donde el selectivo tricolor superó al conjunto colombiano en semifinales y cayó ante la escuadra venezolana en la final.
Osmar Olvera
- Cosecha: 3 medallas (3 oros)
Otro deportista que firmó una actuación sobresaliente durante la justa regional fue Osmar Olvera, lográndolo de forma perfecta al ganar tres oros en las tres pruebas donde participó. De forma individual conquistó las competencias de clavados desde el trampolín de 1 y 3 metros, mientras que, una vez más en compañía de Juan Celaya, comandó el triunfo en sincronizados desde el trampolín de 3 metros.
Juan Celaya
- Cosecha: 3 medallas (1 oro y 2 bronces)
En cuanto a Juan Celaya, además del oro en sincronizados junto a Osmar Olvera, se colgó dos preseas de bronce de manera individual en las pruebas de clavados desde el trampolín de 1 y 3 metros.
Alejandra Valencia
- Cosecha: 3 medallas (3 oros)
Quien también tuvo una justa perfecta fue Alejandra Valencia en el tiro con arco. La sonorense ganó el oro en la prueba individual femenil de arco recurvo, superando en la final a su compatriota Ana Paula Vázquez.
Asimismo, en la prueba por equipos femenil repitió la gloria dorada junto a la propia Vázquez y a Ángela Ruiz derrotando a Colombia. De igual forma, se impuso nuevamente ante la escuadra sudamericana en la final de equipos mixtos, donde además de Vázquez y Ruiz se sumaron los nombres de Matías Grande, Francisco Padilla y Raúl Rodríguez.
Ana Paula Vázquez
- Cosecha: 3 medallas (2 oros y 1 plata)
En el caso de Ana Paula Vázquez, también ganó el oro por equipos de tiro con arco femenil y mixto. Además, como se mencionó previamente, alcanzó la final individual de arco recurvo femenil, donde cayó ante Alejandra Valencia para quedarse con la medalla de plata.
Ángela Ruiz
- Cosecha: 2 medallas (2 oros)
La joven arquera también fue pieza clave en las victorias por el oro en las competencias por equipos femenil y mixto. Mientras tanto, en el plano individual se quedó muy cerca de subir al podio al disputar la final por el bronce, donde cayó ante Ana María Rendón, de Colombia.
Marco Verde
Finalmente, cabe mencionar que Marco Verde fue el único medallista olímpico de París 2024 que no participó en este evento. Hay que recordar que, desde mayo de 2025, el púgil sinaloense dejó el terreno amateur y dio el salto al profesionalismo, donde registra un récord perfecto de 6 victorias en 6 contiendas.