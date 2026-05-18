Pato O'Ward arranca sexto en la Indy 500 y Palou se lleva la pole
La calificación de las 500 Millas de Indianápolis 2026 dejó una parrilla de salida llena de sorpresas y un Pato O'Ward que una vez más demostró por qué es uno de los pilotos más consistentes del mes de mayo.
El mexicano de Arrow McLaren avanzó por el Fast 12 y llegó al Firestone Fast Six, la ronda definitiva por la pole position, donde terminó en la quinta posición con un promedio de cuatro vueltas de 231.088 mph. La carrera es el próximo domingo 24 de mayo y Pato saldrá desde la sexta posición de la parrilla.
La historia del día la protagonizó Alex Palou. El campeón defensor, cuatro veces monarca de la IndyCar y ganador de la edición 2025 de la Indy 500, se llevó la pole position con un promedio de 232.248 mph en su tanda final del Fast Six, suficiente para superar a Alexander Rossi en segundo lugar con 231.990 mph y a David Malukas en tercero con 231.877 mph.
Felix Rosenqvist, quien había liderado tanto la calificación general como el Fast 12 con el mejor tiempo del día, no pudo repetir ese ritmo en el Fast Six y terminó cuarto. Santino Ferrucci completó el top five con 231.098 mph, justo por delante de O'Ward.
El caso de Pato en esta calificación tiene su propia historia. El regiomontano no era uno de los favoritos para llegar al Fast Six según los tiempos de práctica, pero se benefició de los riesgos que tomaron otros pilotos en el Fast 12.
Scott McLaughlin, quien rozó las 232 mph en sus mejores vueltas, tuvo dos giros por debajo de las 230 mph y cayó al noveno lugar, fuera del Fast Six. Eso abrió la puerta para que Pato, Ferrucci y Rossi avanzaran a la última ronda. O'Ward lleva cuatro años consecutivos con un arranque dentro del top 10 en la Indy 500, el único piloto del campo con esa consistencia en la calificación.
La carrera del domingo será la séptima participación de Pato en la Indy 500. Ha terminado segundo en 2022 y 2024, tercero en 2025 y cuarto en 2021. La victoria se le ha escapado de las manos de maneras distintas, la más dolorosa en 2024 cuando Josef Newgarden lo superó en la última vuelta. Esta vez sale desde la sexta posición, con Palou en la pole y la posibilidad de luchar por la victoria desde una posición cómoda.
Y hay un dato que no puede pasar desapercibido: Newgarden, el hombre que le quitó la victoria a Pato en 2022 y en 2024, saldrá desde la posición 24 en la parrilla. El bicampeón de la Indy 500 arranca en una profunda desventaja y tendrá que remontar más de veinte posiciones si quiere volver a estar en la pelea al final. La carrera es el domingo 24 de mayo a las 11:30 AM hora de México.