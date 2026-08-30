Pato O’Ward conquista Milwaukee pese al error de Arrow McLaren y queda a un paso del doblete
Pato O’Ward convirtió una carrera que parecía comprometida en su segunda victoria de la temporada 2026. El mexicano se impuso en la Carrera 2 de Milwaukee después de recuperarse de una parada problemática de Arrow McLaren que lo mandó del tercer al decimoquinto puesto. El contratiempo no lo apartó de la pelea: aprovechó el ritmo de su auto, recuperó posiciones y volvió al liderato para firmar su undécimo triunfo en IndyCar.
O’Ward partió desde la segunda posición, apenas 0.0003 segundos detrás de Álex Palou en la clasificación. El español defendió la pole durante el arranque y construyó una ventaja cercana a los cuatro segundos durante las primeras 15 vueltas. Pato perdió una posición ante Josef Newgarden, pero mantuvo al auto número 5 dentro del grupo que controló la competencia.
La primera bandera amarilla apareció en la vuelta 34, después de un trompo de Romain Grosjean. Newgarden acababa de superar a Palou antes de la neutralización y los principales contendientes aprovecharon el momento para entrar a boxes. Chip Ganassi completó una buena parada para devolver al español a la pista por delante del piloto de Penske, mientras Arrow McLaren cometió el error que amenazó la carrera de O’Ward.
Una de las ruedas del auto del mexicano se atascó durante el cambio. La demora hizo que Pato cayera del tercer lugar al decimoquinto, muy lejos de la posición que ocupaba antes de entrar a pits. El incidente parecía haber terminado con sus posibilidades de victoria, pero todavía quedaba suficiente distancia para reparar el daño.
O’Ward utilizó el ritmo de su Chevrolet, las resalidas y las diferencias estratégicas para avanzar. La carrera también perdió a Newgarden, quien chocó contra el muro en la vuelta 142, y más tarde sufrió otro accidente Grosjean. Will Power llegó a colocarse entre los candidatos, pero una sanción por exceso de velocidad en los pits lo apartó de la pelea durante la parte final.
Palou también tuvo problemas en su última detención debido a una complicación con la rueda trasera izquierda. El español perdió el liderato de la estrategia principal y después cedió posiciones ante los dos autos de Arrow McLaren. Su prioridad pasó a ser el campeonato, por lo que evitó riesgos innecesarios y terminó quinto, justo por delante de Kyle Kirkwood, su principal perseguidor.
Pato regresó al primer lugar y resistió la presión de Scott McLaughlin durante el último tramo. El neozelandés aprovechó una estrategia que le permitió completar un periodo de 67 vueltas y se acercó al mexicano, pero O’Ward administró el combustible, cuidó los neumáticos y cruzó la meta con una ventaja de 0.792 segundos. Christian Lundgaard completó el podio, por lo que Arrow McLaren colocó dos autos entre los tres primeros.
Con este triunfo, O’Ward alcanzó su segunda victoria de 2026 después de la obtenida en Mid-Ohio y llegó a 11 en su trayectoria dentro de IndyCar. También volvió a ganar en Milwaukee, escenario en el que ya había subido a lo más alto del podio durante la primera carrera de 2024.
Palou, por su parte, amplió a 97 puntos su ventaja sobre Kirkwood. El español todavía no aseguró matemáticamente su quinto campeonato, pero solo necesita participar en la carrera pendiente de Milwaukee y en la final de Laguna Seca para completar el requisito que le entregaría el título.
La jornada aún no termina para O’Ward. La competencia que falta por completar es oficialmente la Carrera 1, aunque se disputará después de la Carrera 2. La prueba comenzó el sábado, pero la lluvia provocó una bandera roja al término de la vuelta 90. Pato ocupaba el liderato en el momento de la suspensión y conservará esa posición cuando se reanude la acción.
El mexicano ya rescató una victoria que parecía escapar por el error de Arrow McLaren. Ahora tendrá 160 vueltas para buscar el doblete y cerrar una de las jornadas más exigentes y memorables de su trayectoria.
Clasificación final de la Carrera 2 de Milwaukee:
Pato O’Ward — 250 vueltas
Scott McLaughlin — 250 vueltas
Christian Lundgaard — 250 vueltas
David Malukas — 250 vueltas
Álex Palou — 250 vueltas
Kyle Kirkwood — 250 vueltas
Rinus VeeKay — 250 vueltas
Christian Rasmussen — 249 vueltas
Marcus Ericsson — 249 vueltas
Louis Foster — 249 vueltas
Alexander Rossi — 249 vueltas
Santino Ferrucci — 249 vueltas
Mick Schumacher — 249 vueltas
Will Power — 249 vueltas
Scott Dixon — 249 vueltas
Marcus Armstrong — 248 vueltas
Nolan Siegel — 248 vueltas
Sting Ray Robb — 248 vueltas
Kyffin Simpson — 248 vueltas
Felix Rosenqvist — 248 vueltas
Dennis Hauger — 247 vueltas
Graham Rahal — 247 vueltas
Caio Collet — 246 vueltas
Romain Grosjean — abandono por accidente, 155 vueltas
Josef Newgarden — abandono por accidente, 150 vueltas