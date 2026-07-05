Pato O’Ward gana en Mid-Ohio y convierte un gran fin de semana en victoria
Pato O’Ward cerró este domingo un fin de semana enorme para Arrow McLaren con una victoria de mucho peso en Mid-Ohio.
El mexicano llegó a la carrera con una oportunidad clara después de clasificar en segundo lugar, apenas detrás de su compañero Christian Lundgaard, y desde la arrancada dejó claro que no quería conformarse con otro buen resultado.
La carrera comenzó con Arrow McLaren al frente. Lundgaard defendió la primera posición en los primeros metros, mientras Pato se mantuvo cerca, sin arriesgar de más en una pista donde cualquier error puede costar demasiado. Mid-Ohio no permite muchos rebases limpios, así que el mexicano tuvo que trabajar la carrera con paciencia, cuidar neumáticos y mantenerse lo más cerca posible para presionar cuando llegara el momento correcto.
Durante el primer tramo, O’Ward no perdió contacto con la punta. Aunque Lundgaard tenía la ventaja inicial, Pato mantuvo ritmo suficiente para seguir dentro de la pelea y evitar que otros rivales entraran de lleno en la batalla por la victoria. La clave no estaba sólo en acelerar, sino en no gastar de más el auto antes de las paradas.
La estrategia empezó a marcar la carrera con las detenciones en pits. Ahí Pato y Arrow McLaren hicieron la diferencia. El mexicano aprovechó el momento de su parada, salió con mejor ritmo y convirtió la presión de las primeras vueltas en una opción real de liderato. En una pista tan técnica, ganar posición por estrategia puede valer lo mismo que un rebase en pista.
Después de ese ciclo de paradas, Pato tomó el control de la carrera. Ya al frente, el reto cambió por completo: dejó de atacar y tuvo que administrar. Mid-Ohio castiga los errores en las curvas rápidas, en los cambios de elevación y en las zonas donde el auto pierde estabilidad. O’Ward manejó esa parte con mucha madurez, sin regalar espacios y sin permitir que la presión le quitara concentración.
En la parte final, el mexicano tuvo que sostener el liderato con precisión. No fue una carrera para relajarse. Cada vuelta exigía mantener temperatura en los neumáticos, cuidar la salida de las curvas y no dejar que sus perseguidores entraran a distancia de ataque. Pato respondió con vueltas firmes y cerró la carrera con autoridad.
La victoria confirma el gran momento de O’Ward y también el crecimiento de Arrow McLaren. El equipo había dominado la clasificación con Lundgaard y Pato en la primera fila, pero faltaba transformar ese ritmo en resultado. El mexicano lo hizo en el momento importante y convirtió una gran posición de salida en un triunfo.
Para Pato, ganar en Mid-Ohio tiene un valor especial. No sólo por el resultado, sino por la forma: carrera inteligente, estrategia bien ejecutada y cierre sin errores. O’Ward volvió a demostrar que cuando tiene un auto competitivo puede pelear de frente contra cualquiera.
El mexicano volvió a poner su nombre en lo más alto de la IndyCar y le dio a su temporada una victoria que pesa mucho más que los puntos. Fue un triunfo trabajado desde la clasificación, construido en pits y defendido en pista.