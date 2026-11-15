Perú y Australia sacan boleto en surf para Los Ángeles 2028

Las selecciones de surf de Perú y Australia clasificaron este domingo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al obtener los mejores puntajes en las competencias masculina y femenina por equipos de los ISA World Surfing Games 2026, disputado en dos playas de Lima.

El equipo peruano, liderado por Lucca Mesinas, conquistó el título mundial masculino por equipos al sumar 2003 puntos, mientras que Australia, con la surfista de 13 años Leihani Zoric, se impuso en la categoría femenina con 1825 puntos, en el campeonato mundial de surf disputado entre el 6 y el 15 de noviembre en Punta Rocas, al sur de Lima.

Mesinas obtuvo la medalla de plata, mientras que Miguel Tudela se quedó con el bronce, lo que permitió a Perú conseguir un doble podio. El australiano Ethan Ewing se llevó la medalla de oro.

"El Perú hace historia en mundial surf, dos peruanos en el podio y un cupo olímpico para nuestro país", resaltó el Instituto Peruano del Deporte en la red X.

En la clasificación general por equipos, que suma los resultados de las categorías masculina y femenina, Australia se coronó campeona mundial con 3635 puntos, seguida de Perú, que obtuvo el segundo lugar con 3391 unidades.

Estados Unidos ocupó el tercer puesto con 3028 puntos y Francia quedó cuarta con 2920.

El ISA World Surfing Games 2026 congregó a 239 deportistas de más de 50 países y es parte del proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Se trata además de una importante competencia de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.