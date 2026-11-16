Phil Young participó por sexto año consecutivo en Tunnel Hill, una carrera de 100 millas (160.9 kilómetros) en la que compite desde 2021. Esta vez, el estadounidense consiguió su mejor tiempo al finalizar la prueba en 11 horas, 21 minutos y 32 segundos, el sábado 14 de noviembre en Vienna, Illinois, Estados Unidos. Con esta marca ganó por cuarta ocasión la competencia, rompió el récord del circuito y mantuvo un ritmo promedio de cuatro minutos y 14 segundos por kilómetro durante más de 11 horas.

Young es un ultramaratonista de Davenport, Iowa, que ha construido buena parte de su trayectoria en carreras de larga distancia sobre terrenos planos. “Mi especialidad son las 100 millas”, declaró en una entrevista con Quad-City Times en julio de 2026. Su historia con Tunnel Hill comenzó en 2021, cuando ganó con un tiempo de 12:44:08. Un año después volvió a ganar en una edición marcada por la nieve, pero tardó 13:32:49 en completar la distancia. En 2023 y 2024 terminó segundo, aunque siguió regresando a la misma competencia con el propósito de mejorar sus tiempos.

El estadounidense recuperó el primer lugar en 2025, cuando cruzó la meta en 12:03:27. No obstante, todavía tenía un objetivo pendiente: bajar de las 12 horas, una marca que había mencionado como una de sus grandes metas. En 2026, Young completó la carrera 41 minutos y 55 segundos más rápido que el año anterior y rompió el récord del recorrido, que pertenecía al sueco Elov Olsson desde 2023, cuando terminó la prueba en 11 horas, 26 minutos y 19 segundos.

Tunnel Hill se disputa sobre una antigua vía ferroviaria en Estados Unidos, cuyo trazado presenta pendientes suaves que favorecen ritmos constantes durante largas distancias. “Este circuito está demostrando ser el más rápido para las 100 millas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo”, explicó Steve Durbin, director de la carrera, al describir las características del trayecto.

Young terminó a solo dos minutos y 14 segundos de la marca norteamericana de Zach Bitter, quien completó las 100 millas en 11:19:18 en 2019, sobre una pista cubierta. Por su parte, el lituano Aleksandr Sorokin posee el récord mundial de la distancia, con un tiempo de 10:51:39.

Young también ha ganado cinco veces las 50 millas de Hennepin y otras carreras de larga distancia. En su entrevista con Quad-City Times, explicó que para prepararse aumenta los kilómetros que corre cada semana, realiza entrenamientos largos en días consecutivos y practica su alimentación e hidratación mientras corre. También reconoció que se siente más cómodo cuando va al frente de una competencia y debe mantener su ventaja.

Después de seis participaciones consecutivas en Tunnel Hill, Young consiguió su mejor resultado y un nuevo récord del recorrido. Desde su primera victoria en 2021, logró reducir su tiempo en una hora, 22 minutos y 36 segundos, una evolución que culminó con una de las marcas más rápidas de la historia de las 100 millas.