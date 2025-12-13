Pogacar quiere hacer historia: Roubaix, San Remo y el quinto Tour en la mira
Tadej Pogacar ya tiene clara su hoja de ruta para la temporada 2026. El ciclista esloveno de 27 años anunció en Benidorm que sus principales objetivos serán conquistar por primera vez la Milán-San Remo y la París-Roubaix, además de buscar un quinto título en el Tour de Francia, que lo colocaría en la cima de la historia del ciclismo.
Durante la rueda de prensa, el líder del UAE Team Emirates confirmó un ambicioso calendario que incluye Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja, Tour de Romandía y el Tour de Francia, sin mencionar una posible participación en la Vuelta a España. Su temporada comenzará el 8 de marzo en la Strade Bianche.
Pogacar dejó clara la importancia que concede a los Monumentos que aún no figuran en su palmarés. “Si pudiera elegir entre una victoria en Roubaix y en el Tour, elegiría Roubaix, porque ya he ganado cuatro veces el Tour. Hay más diferencia entre cero y uno que entre cuatro y cinco”, explicó el esloveno.
La París-Roubaix y la Milán-San Remo son los dos únicos Monumentos que faltan en su impresionante colección. El pasado mes de abril, Pogacar debutó en el “Infierno del Norte” con un destacado segundo puesto, solo superado por Mathieu van der Poel, resultado que reforzó su ambición de conquistar la clásica francesa.
Ganador del Tour de Francia en 2020, 2021, 2024 y 2025, Pogacar tendrá en julio la oportunidad de igualar el récord de cinco victorias que ostentan leyendas como Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain y Jacques Anquetil. Además, en septiembre podría buscar su tercer título mundial consecutivo en Montreal.
En el Tour 2026 estará acompañado por un equipo en el que destaca la presencia del mexicano Isaac del Toro, una de las grandes promesas del ciclismo mundial y segundo en el último Giro de Italia. “La idea es aprender al máximo al lado de Tadej, cuyo nivel quiero alcanzar algún día”, señaló el corredor de 22 años, quien debutará en la Grande Boucle.
Por su parte, el portugués João Almeida, segundo en la última Vuelta a España, no estará en el Tour y asumirá el liderazgo del equipo en el Giro de Italia y la Vuelta. “Está bien cambiar y, de todos modos, Tadej no me necesita para ganar el Tour”, afirmó.