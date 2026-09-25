¿Quiénes son los rivales de Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026?

El domingo 27 de septiembre de 2026, el ciclismo mexicano buscará hacer historia cuando Isaac del Toro tome la salida en la prueba de ruta élite del Campeonato Mundial de Ciclismo en Montreal, Canadá.

La competencia arrancará en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México y exigirá a los corredores superar un extenuante trayecto de 273,7 kilómetros y acumular 3.803 metros de desnivel positivo.

La carrera comenzará con un tramo inicial desde la localidad de Brossard antes de adentrarse en la ciudad de Montreal, donde el pelotón deberá completar 12 vueltas al decisivo circuito del monte Royal.

Este anillo urbano se caracteriza por ascensiones exigentes como la Voie Camillien-Houde y el Chemin de la Polytechnique, zonas que serán determinantes para los ataques finales. Ante la ausencia del bicampeón defensor Tadej Pogačar debido a una lesión, el trono mundial está vacante.

A pesar de que Del Toro llega respaldado por su gran triunfo en el Gran Premio de Montreal en el mismo circuito, el corredor de 22 años tendrá que enfrentar a una lista de rivales del más alto nivel.

Remco Evenepoel

El rival principal a batir es, sin lugar a dudas, el belga Remco Evenepoel. El ciclista llega en una forma inmejorable tras coronarse por cuarta vez consecutiva en la prueba contrarreloj del propio Mundial de Montreal. Evenepoel es un experto en lanzar ataques en solitario desde largas distancias, y su reciente victoria en el Gran Premio de Québec demuestra que el territorio canadiense se ajusta perfectamente a sus portentosas condiciones aerodinámicas.

Wout van Aert

Junto a Evenepoel, la escuadra belga presenta a Wout van Aert como colíder, conformando el equipo más temible de la carrera. Van Aert llega muy motivado y con un gran ritmo de competición tras conseguir múltiples triunfos en la Vuelta a España.

Su perfil es sumamente peligroso: si la carrera no se rompe por completo en los ascensos y se llega a un sprint en un grupo reducido, su punta de velocidad lo hace prácticamente imbatible frente a ciclistas puros de montaña.

Paul Seixas

En un nivel de favoritismo muy cercano al de Isaac del Toro se encuentra el prodigio francés Paul Seixas.

Con apenas 19 años de edad, Seixas fue el único competidor capaz de soportar las aceleraciones del mexicano en el Gran Premio de Montreal, donde finalizó en la segunda posición. Ambos comparten un biotipo similar de escaladores explosivos, pero el francés cuenta con la ventaja táctica de estar respaldado por una selección nacional mucho más profunda que le brindará protección en los momentos críticos.

Mathieu van der Poel

Tampoco se puede descartar al neerlandés Mathieu van der Poel, quien ganó este campeonato mundial en 2023. Aunque el recorrido presenta mucho desnivel acumulado, la falta de montañas largas y sostenidas beneficia sus agresivos cambios de ritmo. Van der Poel llega a la cita con un sólido estado de forma, recientemente refrendado con una contundente victoria de etapa en el Tour de Luxemburgo.

Brandon McNulty

Finalmente, un factor estratégico importante será la presencia del estadounidense Brandon McNulty. Compañero de Isaac del Toro en el equipo profesional UAE Team Emirates durante el año, McNulty conoce a la perfección las métricas y capacidades del mexicano. El norteamericano finalizó tercero en el Gran Premio de Montreal, demostrando que la topografía del circuito mundialista también favorece su estilo rodador.

Para conseguir el añorado maillot arcoíris, Isaac del Toro deberá hacer gala de una inteligencia táctica impecable y de una gestión de fuerzas perfecta para sobrevivir ante los embates de estos colosos del ciclismo internacional.