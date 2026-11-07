Raúl Alcalá reconoce que Isaac del Toro es de los mejores ciclistas del mundo

Raúl Alcalá, primer mexicano en el Tour de Francia, vuelve a Cozumel para participar en el

prestigioso GFNY, que en su edición 2026 reunirá a 3 mil participantes y contará con 200 niños en GFNY Kids.

Después de sus días de gloria en Europa, Alcalá mantiene el deseo de ver más representantes mexicanos en el ciclismo profesional. “Siempre he tenido los deseos de ver más mexicanos en el nivel profesional”, dice.

Al preguntarle por Isaac del Toro, lo reconoce entre los mejores ciclistas del mundo, y pide mantener el respaldo hacia él. “Hay que seguirlo apoyando”, afirmó Raúl.

Raúl Alcalá toma el Gran Fondo de Cozumel como uno de sus objetivos del año. Esta será la decimotercera ocasión que regresa al magno evento. La carrera principal será el domingo 8 de noviembre.

Alcalá habló sobre qué lo mantiene sobre la bicicleta, de su vida después del retiro y de su sueño para el ciclismo mexicano.

“No es obligación, pero es una costumbre”, explica sobre seguir entrenando después de tantos años. “Entrenas porque te sientes bien”.

Alcalá reconoce que prepararse se necesita tiempo y que no siempre se puede estar en la mejor condición posible, pero dice que los kilómetros y la seguridad del ciclista son importantes para participar.

Su historia, a través de las ruedas, comenzó mucho antes de los equipos profesionales. Pasó por las categorías infantil, juvenil y élite. Acumuló alrededor de 15 años de entrenamientos y competencias antes de convertirse en profesional. Desde Monterrey viajaba para participar en pruebas estatales y nacionales.

“Al principio los patrocinadores son tus papás”, dice sobre el apoyo que recibió de su familia.

Después se le abrieron las puertas con 7-Eleven, el equipo estadounidense que lo invitó a competir en el Tour de Francia de 1986. Alcalá fue el primer mexicano en rodar la carrera. En su segundo año terminó entre los diez primeros. En 1987 acabó noveno de la clasificación general y ganó la camiseta blanca de mejor joven. En 1989 y 1990 obtuvo una victoria de etapa en cada edición y terminó octavo en ambas. En total, participó en nueve Tours entre 1986 y 1994.

A su vitrina ciclista se sumó el triunfo en la Clásica de San Sebastián de 1992.

Al recordar qué competencia marcó su carrera, Alcalá vuelve al Tour de Francia. Dice que sus resultados en Europa hicieron que la prensa mexicana volteara a ver el ciclismo.

“Fue muy importante que la gente, la prensa en general, voltearan a ver el ciclismo a nivel mundial”, recuerda.

El retiro le trajo otras dificultades. “Ya no tienes el mismo empuje”, reconoce.

Después de dejar la competencia profesional, encontró otra forma de seguir en el deporte. “Yo me quedé en temas de organización de eventos”, cuenta. Esa actividad también forma parte de sus ingresos.

Los viajes le dejaban poco tiempo para su familia. Cuando tuvo hijos, Alcalá pasaba mucho tiempo fuera de casa. Destaca el apoyo de sus padres, hermanos e hijos. “Lo importante fue la unión familiar”, dice sobre el respaldo que lo ayudó a mantener la disciplina durante toda su carrera.

Cozumel se volvió una parte importante de su historia con el ciclismo. Alcalá agradece las invitaciones de quienes impulsaron el evento y de la familia González. “Me siento siempre muy halagado”, dice. También destaca a los habitantes de la isla: “La gente de aquí, de Cozumel, se entrega”. Según cuenta, la organización trabaja durante todo el año y también realiza eventos en Aguascalientes y San Luis Potosí.

Alcalá compara la organización del Tour de Francia, que tiene 21 etapas, con la del Gran Fondo, que se corre en un día. “Se prepara todo el año”, dice sobre el trabajo que requiere el evento. Menciona la seguridad, los premios y toda la logística que deben organizar para los ciclistas.

“Es la isla del encanto”, dice sobre Cozumel. Le gustan sus paisajes, la seguridad y el poco tráfico. El recorrido es casi plano, pero el viento, el calor y la humedad lo hacen difícil. También recuerda que algunas veces les ha tocado lluvia y mucho sol.

Sobre la alimentación y la hidratación, Alcalá dice que cada ciclista debe tomar en cuenta la distancia, el calor y la humedad. “Tienes que estudiar bien qué es lo que vas a llevar”, explica. “Cada quién aprende qué necesita”. También recomienda “no llevar mucho peso” durante el recorrido.

¿Qué es el Gran Fondo en Cozumel?

El GFNY (Gran Fondo New York) es una carrera ciclista de ruta abierta para participantes de distintos niveles. El evento en Cozumel brinda recorridos de 77 y 154 kilómetros, con salida y meta en la isla. La ruta es plana, pero el viento, el calor y la humedad son parte del trayecto.