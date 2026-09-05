Raúl ‘Tyzon’ Flores hace historia: levanta 511 kilos y conquista el récord mundial de peso muerto
Raúl “Tyzon” Flores escribió este sábado una página histórica para el strongman mexicano al levantar 511 kilogramos en peso muerto durante el World Deadlift Championships 2026, celebrado en Birmingham, Inglaterra. El tamaulipeco superó así la barrera de la media tonelada y consiguió una de las marcas más impresionantes que se hayan registrado en la disciplina.
La magnitud de la hazaña se entiende todavía mejor al recordar que Hafþór Björnsson había establecido el récord mundial en 510 kilogramos durante la edición de 2025 del mismo campeonato. Antes de llegar a Birmingham, Flores ya era señalado por Giants Live como uno de los principales aspirantes a destronar al islandés, después de haber conseguido levantar 480 kilos en competencia y completar tres repeticiones con 470 kilos durante sus entrenamientos.
La actuación de “Tyzon” también confirma la espectacular evolución que ha tenido durante el último año. El pasado 25 de agosto, durante su preparación para el campeonato, el mexicano había levantado 504.04 kilogramos en entrenamiento, una cifra que ya lo colocaba por encima de la barrera de los 500 kilos y muy cerca del récord mundial. Sin embargo, aquella marca todavía no tenía carácter oficial, por lo que el reto en Birmingham era trasladar esa fuerza al escenario competitivo.
Con 26 años, Flores se presentó nuevamente en el World Deadlift Championships después de que en 2025 alcanzara oficialmente los 453.5 kilogramos. En apenas un año, el mexicano consiguió aumentar de manera extraordinaria su capacidad en el levantamiento y pasó de ser una de las jóvenes promesas del strongman a convertirse en protagonista de una batalla por el récord mundial. Giants Live incluso lo describió como una de las grandes amenazas para Björnsson antes de la competencia.
El levantamiento de 511 kilos coloca ahora a Raúl “Tyzon” Flores en la cima del peso muerto dentro del strongman y representa un momento histórico para México en los deportes de fuerza. Después de superar los 500 kilos en entrenamiento, el mexicano consiguió hacerlo en competencia y rompió oficialmente la barrera que durante años parecía reservada para los atletas más dominantes de la disciplina.