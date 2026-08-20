Rommel Pacheco, a examen: qué ha cumplido de su plan en la CONADE
La gestión de Rommel Pacheco al frente de la CONADE ya puede comenzar a medirse con los parámetros que la propia institución puso por escrito.
El ex clavadista olímpico comenzó sus trabajos al frente de la CONADE el 1 de octubre de 2024 y recibió formalmente su nombramiento ocho días después. Llegó con un discurso que buscaba marcar distancia respecto a la administración de Ana Guevara: mayor cercanía con los deportistas, transparencia en las becas y una política de deporte social más amplia.
De esas promesas, el plan convirtió en parámetros medibles las becas y la actividad física; la cercanía con los deportistas no quedó establecida como una meta cuantificable.
El documento con el que fijó sus objetivos para el sexenio, oficialmente llamado Programa Institucional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2025-2030, estableció siete indicadores anuales distribuidos en seis objetivos: becas, certificación de entrenadores, funcionamiento del SINADE, competencias nacionales, actividad física (con dos mediciones distintas) y administración.
El primer corte, correspondiente a 2025, deja resultados desiguales, ya que esas metas se hicieron públicas casi cuando el año había terminado: el plan apareció en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre, apenas ocho días antes del cierre del ejercicio que pretendía medir.
El retraso tiene un antecedente en la administración anterior. Ana Guevara asumió la CONADE en diciembre de 2018 y el plan con el que su administración fijó objetivos y metas, oficialmente denominado Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, no fue publicado sino hasta el 10 de mayo de 2021, más de dos años después.
Con Pacheco apareció antes, pero sus metas correspondientes a 2025 tampoco estuvieron disponibles públicamente prácticamente todo ese año.
Becas: la meta aparece cumplida, pero hay cifras distintas
El primer indicador mide las becas económicas otorgadas a los deportistas que cumplen con los requisitos establecidos. La CONADE tomó como línea base 2,581 beneficiarios en 2024 y fijó para 2025 una meta de 2,577.
El propio plan establece que, aunque el apoyo se entregue mensualmente, para efectos de esta medición una beca equivale a un beneficiario.
Según la Cuenta Pública 2025, 2,739 atletas fueron beneficiados con becas económicas. Bajo ese dato, la CONADE no sólo superó la meta en 162 atletas, alrededor de 6%: también quedó por encima de su propio resultado de 2024.
Sin embargo, otros documentos oficiales manejan cantidades diferentes. En su informe ante el SINADE, en diciembre, la CONADE habló de 1,874 deportistas con beca económica deportiva. El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, publicado después, utilizó un universo de 1,600 deportistas beneficiados por una beca en una medición distinta.
Las cifras podrían estar midiendo universos distintos, pero los documentos oficiales no explican cómo se relacionan entre sí. Con el dato de la Cuenta Pública, la meta aparece cumplida, aunque las fuentes oficiales consultadas no presentan una cifra única comparable sobre los beneficiarios de becas en 2025.
Certificación de entrenadores: falta el resultado
Otro de los objetivos fue aumentar la certificación de entrenadores y personal deportivo. El indicador es acumulativo: la CONADE cerró 2024 con 5,241 certificaciones acumuladas y se propuso llegar a 5,765 en 2025, es decir, sumar 524.
El indicador cuenta únicamente las certificaciones avaladas por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y registradas ante la Secretaría de Educación Pública, no a todas las personas que tomaron cursos o capacitaciones.
En los informes públicos no aparece el total acumulado al cierre de 2025. Por eso no puede afirmarse que la meta se incumplió, pero tampoco comprobar que se alcanzó.
Sesiones del SINADE: la meta sí se cumplió
En el tercer parámetro, la CONADE se comprometió a celebrar cinco sesiones del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte en 2025, número que mantiene como meta anual hasta 2030.
En abril se realizaron en Acapulco sesiones del Consejo Directivo y del Pleno. Después se celebró en Monterrey otra del Consejo Directivo, y el año terminó en Puebla con sesiones del Consejo Directivo y del Pleno.
Durante 2025 se celebraron cinco sesiones entre el Consejo Directivo y el Pleno del SINADE, por lo que la meta se cumplió.
Competencias nacionales: ocho en el plan, siete en el informe
La CONADE también se fijó como meta apoyar todos los eventos deportivos nacionales programados dentro del Sistema Nacional de Competencias.
El propio plan toma como referencia ocho eventos por año. En 2024 la CONADE apoyó cinco de ellos, es decir, el 62.5 por ciento. Para 2025 se fijó como meta apoyar los ocho.
En su balance de ese año, Pacheco reportó la participación de más de 8.6 millones de jóvenes en siete “grandes eventos deportivos nacionales”.
El dato, sin embargo, no permite concluir que faltó uno. El informe habla de “grandes eventos”, mientras la meta oficial se refiere a los ocho eventos programados en el Sistema Nacional de Competencias. Los documentos públicos revisados no detallan cuáles eran esos ocho, ni permiten comprobar si todos recibieron apoyo.
El propio plan ayuda a dimensionar la diferencia. Su diagnóstico calcula entre 35 y 40 mil atletas en las Olimpiadas Nacionales, alrededor de 10 mil en los Juegos Nacionales Populares y cerca de mil en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena.
Son cifras de otra escala frente a los 8.6 millones reportados después, lo que confirma que ambos documentos no están contabilizando el mismo universo.
Actividad física: el indicador superó la meta
Es la segunda meta que puede comprobarse, en este caso con información del INEGI.
El plan estableció elevar de 41.1 por ciento en 2024 a 41.7 por ciento en 2025 el porcentaje de población de 18 años y más físicamente activa en su tiempo libre en el agregado urbano de 32 ciudades de 100 mil habitantes y más que considera el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico del INEGI.
En ese mismo universo de 32 ciudades, el resultado de 2025 fue 44.5 por ciento: 2.8 puntos porcentuales por encima de la meta y 3.4 sobre la línea base utilizada por la CONADE.
El crecimiento no puede atribuirse exclusivamente a Pacheco ni a una sola política pública. El INEGI, además, realizó una actualización conceptual y metodológica del módulo en 2025, que amplió la cobertura geográfica y la edad de la población medida y permitió generar por primera vez un dato nacional para personas de 12 años y más.
Ese dato nacional es un indicador distinto. Bajo el que la propia CONADE eligió para evaluarse, el objetivo fue superado.
Activación física: muchos beneficiarios, pero falta el dato comparable
Dentro del mismo objetivo aparece un indicador mucho más relacionado con la operación directa de la CONADE: la institución se propuso pasar de 208,069 personas activadas regularmente en 2024 a 1.3 millones en 2025.
La metodología es específica: sólo deben contarse las personas que participan de manera regular y sistemática en los programas de activación física de la CONADE.
El balance de Pacheco ofrece cantidades superiores. Reportó más de 1.6 millones de personas impactadas en determinadas actividades y 5 millones 891 mil 445 beneficiarios a través de 21,160 sesiones de activación física, torneos, entrenamiento y otras acciones.
Pero esos datos no están identificados como personas únicas activadas de manera regular y sistemática, que es lo que exige el indicador.
Por ello, aunque las cifras reportadas son mayores, no existe información pública que permita confirmar el cumplimiento de la meta de 1.3 millones bajo la metodología establecida por la propia CONADE.
Convenios: elaborar no es lo mismo que formalizar
El último indicador mide parte de la administración de los recursos. La meta para 2025 fue de 350 instrumentos jurídicos debidamente formalizados para transferir recursos públicos en materia de cultura física y deporte.
La Subdirección General informó que durante ese año se elaboraron 444 convenios de colaboración para otorgar recursos públicos a diferentes beneficiarios de las líneas operadas por la CONADE.
La cantidad es superior a 350, pero los conceptos no son equivalentes. Elaborar un convenio no demuestra por sí mismo que quedó formalizado, y el reporte tampoco permite establecer que los 444 correspondan exactamente al universo definido por el indicador.
Por tanto, con la documentación pública revisada tampoco puede confirmarse el cumplimiento de esta meta.
Metas que no exigían mejorar
El plan también fijó metas que no necesariamente exigían superar resultados previos. En becas, la meta de 2,577 para 2025 quedó cuatro por debajo de los 2,581 beneficiarios reportados en 2024.
En convenios, el propio documento registra 376 como un resultado previo y establece una meta anual de 350 hasta 2030, aunque contiene una inconsistencia sobre si aquellos 376 corresponden a 2023 o a 2024.
No se trata de metas incumplidas, sino de listones que en algunos casos quedaron por debajo de resultados que la propia CONADE reportó antes.
Lo cumplido y lo que todavía no puede comprobarse
El primer año completo de Pacheco deja un balance mixto. Dos metas pueden comprobarse como cumplidas y las becas aparecen por encima del objetivo, y también del resultado de 2024, según la Cuenta Pública.
En otras cuatro, la información disponible no permite saber si la CONADE cumplió lo que ella misma se propuso medir. A eso se suma que algunos de esos parámetros no exigían avanzar respecto de resultados previos.
Ambas cosas son relevantes para una administración que incluyó entre sus objetivos fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.