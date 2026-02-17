Rusia y Bielorrusia tendrán sus banderas en los Paralímpicos de Invierno
Seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos podrán participar con las banderas de sus países en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina (6-15 de marzo), indicó este martes a la AFP el Comité Paralímpico Internacional (CPI).
Se trata de una decisión de gran valor formal y simbólico, que supone un paso adelante en la reintegración de ambas naciones, vetadas de la escena internacional del deporte desde la invasión de Ucrania en 2022.
Te puede interesar: Comité Paralímpico Internacional levanta la suspensión parcial a Rusia y Bielorrusia
"Se han atribuido seis plazas al CNP (Comité Nacional Paralímpico) ruso y cuatro al CNP bielorruso", explicó a la AFP un representante del CPI, Craig Spence, que precisó que esos deportistas serán tratados como "los de cualquier otro país".
Eso quiere decir que podrán desfilar en la apertura como cualquier otra delegación, llevar su bandera y escuchar el himno de su país si se proclaman campeones.
Indignación en Ucrania
En declaraciones a la AFP, Valery Sushkevich, presidente del Comité Paralímpico Ucraniano, dijo estar "indignado" y cree que esta medida representa "una escalada de lealtad hacia un Estado asesino".
Sin embargo, rechazó cualquier posibilidad de boicot ya que cree que eso permitiría al presidente ruso, Vladimir Putin, "reivindicar una victoria sobre los paralímpicos ucranianos".
El CPI había levantado por sorpresa su suspensión a los deportistas de Rusia y Bielorrusia en la asamblea general del pasado septiembre.
Después, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) había validado esa decisión, que no es del agrado de la Federación Internacional de Esquí (FIS).
La suspensión parcial, que permitía solo a una serie de deportistas autorizados según una serie de condiciones a competir bajo bandera neutral, fue decidida en 2023, como evolución del veto total inicial que se decidió cuando Rusia atacó Ucrania en febrero de 2022, con la ayuda de su aliada Bielorrusia.
El Comité Paralímpico Ruso (RPC) recibió cupos para participar en Milán-Cortina en tres deportes: dos en esquí alpino (un hombre y una mujer), dos en esquí de fondo (un hombre y una mujer) y dos en snowboard (dos hombres).
Bugaev, seleccionado
Los participantes han sido ya designados y el RPC anunció que el tres veces campeón paralímpico de esquí alpino Alexei Bugaev estará entre sus representantes, al igual que Varvara Voronchikhina, dos veces campeona del mundo de esquí alpino.
En el esquí de fondo acudirá con Ivan Golubkov y Anastasia Bagiyan, mientras que en parasnowboard se optó por Dmitry Fadeev y Philippe Shebbo Monzer.
Los rusos están privados desde 2016 de sus símbolos en la arena olímpica, primero por los escándalos de dopaje y luego por la guerra en Ucrania.
Moscú siempre ha denunciado esas sanciones, estimando que el deporte debía estar ajeno a las consideraciones políticas.
Rusia también niega, a pesar de las pruebas y los testimonios existentes, haber orquestado un sistema de dopaje de Estado, especialmente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. Poco después de esos Juegos, Rusia se anexionó ilegalmente la península ucraniana de Crimea e inició un conflicto en el Donbass ucraniano.
Según el CPI, Bielorrusia tendrá en los Paralímpicos de Invierno cuatro plazas, todas ellas en esquí de fondo (un hombre y tres mujeres).
AFP