Ruso Egor Kornev rompe récord mundial de 50 metros mariposa en piscina corta

Egor Kornev rompió récord mundial de 50 metros mariposa en alberca corta al ganar la prueba en la Copa del Mundo de Natación de Tashkent, Uzbekistán, con 21.28 segundos.

El ruso mejoró por cuatro centésimas los 21.32 que el suizo Noè Ponti había registrado el 11 de diciembre de 2024 en el Mundial de Budapest, Hungría.

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Kornev, de 22 años y originario de San Petersburgo, su primera brazada fue durante la primaria. Sus padres lo habían inscrito en distintas actividades, pero cuando se volvió difícil combinarlas decidió opinar por la natación. En una entrevista con la Universidad Lesgaft, donde estudia, reconoció a Margarita Perova y Larisa Dvorak como dos entrenadoras importantes en sus primeros años. Aunque ahora reluce en mariposa, contó que desde niño ha nadado principalmente en estilo libre.

Su familia también ha sido un pilar a largo de su carrera fuera y dentro de la alberca. En una entrevista con Sports.ru, Kornev explicó que sus padres lo apoyan y confían en sus decisiones. También destacó la ayuda de su esposa, Ulyana, con quien llevaba seis años de relación cuando habló con el medio en agosto. Según el nadador, ese respaldo le permite concentrarse en sus entrenamientos y competencias.

Su relación con la entrenadora Olga Baidalova ha sido punto de inflexión de su trayectoria. Kornev contó que recibió una invitación para entrenar con Bob Bowman, quien dirigió a Michael Phelps y trabaja con Léon Marchand, pero prefirió continuar con ella. Explicó que mantienen una relación de confianza y que comparten el objetivo de conseguir una medalla de oro olímpica.

Antes de este record, Kornev ya tenía títulos previos mundiales. Ganó el oro en el relevo varonil de 4x100 metros combinado en el Mundial de piscina corta de Budapest 2024 y repitió la hazaña en esa prueba en el Mundial de Singapur 2025. En los Europeos de París de agosto de 2026 obtuvo seis medallas: tres de oro y tres de plata. Entre ellas estuvieron el título de 50 metros mariposa y los segundos lugares en 50 y 100 metros libre.

Kornev consiguió el récord en una alberca de 25 metros, donde tuvo que ir y regresar para completar los 50 metros. En una alberca olímpica, esa distancia se nada de un extremo al otro, sin girar. Por eso, cada tipo de alberca tiene sus propios récords.

La marca llegó ocho días después de que igualara el récord mundial de 100 metros libre en piscina corta durante la etapa de Bakú, Azerbaiyán. Al terminar su prueba en Tashkent, Kornev habló sobre la posibilidad de seguir mejorando. “Hoy di todo lo que pude. No sé cuánto más rápido puedo ser”, declaró, según World Aquatics.

Después de las primeras dos etapas, el ruso lidera la clasificación varonil de la Copa del Mundo con 116.7 puntos, seguido del sudafricano Pieter Coetze, con 114.3, y del estadounidense Luke Barr, con 113.0. La última etapa será del 15 al 17 de octubre en Astana, Kazajistán. Kornev buscará seguir en primer lugar y ganar la Copa del Mundo.