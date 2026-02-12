Sarah Schleper, primera esquiadora alpina en competir en 7 Juegos Olímpicos de Invierno
La esquiadora mexicana Sarah Schleper se convirtió en la primera esquiadora alpina en la historia en competir oficialmente en siete Juegos Olímpicos de Invierno consecutivos.
La legendaria deportista de 46 años se posicionó en el lugar 26 de la prueba Super-G femenil con un tiempo de 1:31:37 minutos, , el mejor resultado para una esquiadora mexicana en una justa invernal.
Satisfacción en el rostro, no solo venció el trazado en la montaña; escribió historia en el deporte en un día donde esquiadoras de alto nivel se quedaron en el camino.
Sarah se convirtió a sus casi 47 años ––que cumple el próximo 19 de febrero–– en la esquiadora más longeva en participar en este tipo de justas en cuatro décadas diferentes.
El oro olímpico fue para la italiana Federica Brignone, con la medalla de plata siguió la francesa Romane Miradoli y el bronce para la austriaca Cornelia Huetter.
En una competencia que estuvo marcada porque 17 esquiadoras no pudieron completar el descenso, la mexicana logró cruzar la meta pese a que el hielo sentenció a las mejores del mundo.
Juegos Olímpicos de Inverno en los que ha competido Sarah Schleper:
- Nagano 1998
- Salt Lake City 2002
- Torino 2006
- Vancouver 2010
- Pyeongchang 2018
- Beijing 2022
- Milano Cortina 2026
Próxima competencia en Milano-Cortina 2026:
- Sábado 15 de febrero | 03:00 h – Slalom gigante - Descenso 1
- Sábado 15 de febrero | 06:30 h – Descenso