Satánico cierra 52 años de carrera en Homenaje a Dos Leyendas
Durante más de medio siglo, cuando en la lucha libre mexicana se habló de rudeza, el referente fue uno: el Satánico. Este viernes, en el evento Homenaje a Dos Leyendas, el veterano gladiador pondrá punto final a una carrera de 52 años en la que construyó un personaje que, para muchos aficionados, sigue siendo el estándar de lo que significa ser un rudo arriba del ring.
Para varias generaciones de aficionados, el Satánico no fue solo un rudo más, sino el modelo que definió lo que debía ser un antagonista en el ring: provocador, violento contra los técnicos, dispuesto a romper las reglas y, sobre todo, capaz de generar una reacción visceral del público. Ese legado es el que el propio Daniel López, nombre real del esteta, espera que permanezca cuando cuelgue las botas.
“Me quedo con un sabor de boca agradable. Todo lo que hizo Satánico y lo que forjó Satánico, la trayectoria que tuvo, espero que quede en el recuerdo de la gente y que no haya sido algo pasajero en la lucha libre”, señaló a Sports Illustrated México.
“Dejo un cúmulo de recuerdos inolvidables: luchas a ras de lona, encuentros sangrientos y rivalidades con luchadores que hoy están en la historia de la lucha libre. Había luchas de rudos contra rudos, técnicos que se morían en la raya y que te daban batalla. Ese tipo de luchas eran las que marcaban época”.
Aquel personaje que durante décadas fue el villano de la historia hoy vive una paradoja: el mismo público que lo abucheó durante años ahora prepara su despedida.
“El público que abucheó a Satánico, que me odió, que me maldijo y que me dijo de todo, ese mismo público ahora me apoya mi despedida. Eso me deja satisfecho porque algo hicimos bien, o algo hicimos mal, pero provocamos algo en la gente”.
Hambre de gloria
El origen de su estilo de rudo no nació de un plan elaborado y pensado. Satánico aseguró que su carácter en el ring se formó a partir de una necesidad más profunda: el hambre.
“Es hambre. No solo de las que te piden las tripas, sino también hambre de gloria, de querer ser alguien. Cuando vienes de una familia humilde y hay carencias de comida, de ropa, de muchas cosas en la casa, te desesperas y te preguntas por qué te tocó esa vida. Pero gracias a Dios estamos aquí. Yo dije: quiero ser luchador, quiero ganar dinero, quiero ser alguien”.
Esa motivación lo empujó a superar una etapa inicial complicada dentro del deporte. Durante años luchó sin reconocimiento y sin grandes oportunidades.
“Cuando logras salir adelante con ese tipo de hambre, no te detienes a pensar en la magnitud de lo que has hecho. Yo lo veía como un triunfo más y vamos al siguiente, otra rivalidad, otra lucha. Pero ahora que me lo recuerdan en entrevistas y conferencias digo: de verdad todo esto lo logró Satánico, todo eso lo logró Daniel López. Y me quedo en shock, te lo juro. Porque nunca lo vi así. Simplemente iba paso a paso”.
La esencia del rudo
En el ring, su estilo estaba lejos de la técnica elegante o el espectáculo acrobático que caracteriza a muchos luchadores contemporáneos. El Satánico representaba algo distinto: la rudeza en su forma más directa.
“Mi estilo era muy bronco, muy violento. Un rudo debe ser rudo de verdad. Aquí rompes con las reglas, rompes con la técnica, rompes con todo. Si quieren lucha olímpica, que se vayan a los Juegos Olímpicos. Aquí lo que importa es que el público reaccione”.
El objetivo era provocar al público, obligarlo a involucrarse emocionalmente en la lucha.
“Mientras logres captar el interés de la gente, aunque sea haciéndolos renegar, vas por buen camino. Si el público grita ‘no seas cochino’, si te reclama, si se enoja, entonces está funcionando. Eso es lo que buscas como rudo”.
Para él, ese antagonismo no solo beneficiaba al luchador, sino a todo el espectáculo.
“Si eso me da frutos a mí, también le da frutos a la empresa y a mis compañeros. Una buena entrada beneficia a todos”.
El gesto que cambió su carrera
La conexión definitiva con la afición llegó después de varios años de búsqueda. El momento decisivo apareció con un gesto sencillo: levantar el dedo índice y proclamarse el número uno.
“Fueron casi cuatro años, desde mi debut, en los que traté que la gente entendiera lo que yo quería hacer. Hasta que empecé a enseñarles el dedito índice, con el que les demostraba que yo era el número uno. Que de todos los que estaban arriba del ring, yo era el número uno, rudos y técnicos”.
El efecto fue inmediato: “Ahí fue cuando empecé a caerles mal de verdad. A mis compañeros, a los veteranos, a todos. Decían: ‘Este con su dedito quiere calentar la lucha’. Y sí, eso era”.
Ese gesto terminó por convertirse en una marca personal que desataba reacciones en arenas llenas.
“Mover a 15 mil o 18 mil personas desde el centro del ring con una acción tuya no es nada fácil. Que toda esa masa se te vaya encima o que se divida por lo que hiciste, eso es tener el don de ser rudo”.
Rivalidades de otra época
Su carrera también estuvo marcada por enfrentamientos intensos que definieron una generación del pancracio. Entre ellos recuerda rivalidades con figuras como Sangre Chicana, El Dandy, La Fiera y Último Guerrero.
En especial menciona los duelos con Sangre Chicana, que en ocasiones trascendían el espectáculo.
“En Nuevo Laredo era muy difícil. No nos podíamos ver ni en el vestuario. Son cosas que pasan cuando la rivalidad se vive con tanta intensidad. Arriba del ring sacas todo, pero abajo tienes que entender que también es un trabajo”, recordó.
Con el paso de los años, esas tensiones quedaron atrás: “Con el tiempo llega la madurez. Nos saludamos, nos ignoramos si es necesario, pero entiendes que todo fue parte del espectáculo”.
El momento de despedirse
En la lucha libre no es raro ver carreras que se extienden durante décadas. De hecho muchos luchadores se retiran ya pasados los 60 años. Para Satánico, de 76, la clave siempre fue la disciplina.
“Cuando amas tu deporte, te disciplinas. O te hundes o llevas tu carrera como debe ser. Y la carrera llega hasta donde tú quieras. Uno mismo se tiene que ver y decir: ya no puedo más. Yo quisiera seguir, pero ya es el momento”.
Aunque se despide de la competencia, su vínculo con el deporte continuará. El veterano seguirá trabajando en la formación de nuevos talentos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Tras décadas provocando abucheos, insultos y rivalidades memorables, el hombre que convirtió la rudeza en una identidad se despedirá con una escena que durante años pareció improbable: la ovación de un público que primero aprendió a odiarlo y después a reconocerlo como una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana.
Lo hará al protagonizar hoy Homenaje a Dos Leyendas, ante otras dos figuras veteranas del pancracio: Atlantis y Blue Panther.