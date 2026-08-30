Se posterga carrera de IndyCar en Milwaukee por lluvia; mexicano Pato O’Ward iba en primer lugar
La carrera de la IndyCar en Milwaukee prevista para este sábado, en la que el catalán Álex Palou podría coronarse campeón por cuarta vez consecutiva, fue postergada para el domingo debido a la lluvia.
A falta de tres eventos, Palou lidera por 91 puntos en el primer lugar sobre Kyle Kirkwood, y para coronarse necesita una ventaja de por lo menos 108 puntos.
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La competencia se detuvo en las 91 vueltas, que también estuvieron marcadas por un primer retraso por lluvia, en las que el mexicano Pato O’Ward terminó en el primer lugar, que conservará al iniciar la primera de dos pruebas este domingo.
Las últimas 27 vueltas se disputaron bajo una bandera amarilla hasta que vino un alto definitivo.
"Las condiciones de la pista mojada provocadas por la lluvia constante obligaron a posponer hasta el domingo la carrera en el circuito Milwaukee Mile", informó la página oficial de IndyCar, y añadió que "no fue posible secar el óvalo de 1.015 millas a tiempo antes del atardecer para reanudar la competición".
En la reanudación, Palou tiene la gran oportunidad de coronarse por quinta ocasión en su carrera y cuarta consecutiva como campeón de IndyCar.
Las últimas 159 vueltas se reanudarán el domingo. AFP