Seis mexicanos competirán en el Mundial de Surf 2026 en Perú

México tendrá seis representantes en los World Surfing Games 2026, campeonato organizado por la Asociación Internacional de Surf (ISA), fundada en 1964, que se celebrará del 6 al 15 de noviembre en Punta Rocas, Perú.

Enzo Ackermann, Tiago Sorrentino, Micael Roman Lerner, Coral Bonilla, Maya Mateja y Ana Lylia González integran la selección nacional que competirá ante algunos de los mejores surfistas del mundo. El torneo será transmitido por Panam Sports.

El Mundial comenzará el viernes 6 de noviembre con la ceremonia inaugural y las competencias arrancarán el sábado 7. Los mexicanos tendrán que adaptarse a las condiciones del mar peruano, especialmente en Punta Rocas, una zona conocida por sus olas constantes, donde los surfistas pueden desplazarse hacia la izquierda o la derecha.

El tamaño del oleaje y el viento serán factores importantes durante la competencia. Entre los atletas también estará el brasileño Ítalo Ferreira, campeón olímpico en Tokio 2020. Los surfistas del Championship Tour podrán incorporarse directamente a la tercera ronda, programada para el 11 de noviembre.

En la rama varonil estarán presentes Ackermann, de 19 años, originario de Sayulita, Nayarit; Sorrentino, de 18 años, de Los Cabos, y Lerner, de apenas 15 años. Sorrentino terminó quinto en el Mundial Junior de 2026, con 610 puntos, y Lerner obtuvo el campeonato nacional Sub-16 este año. Este último creció en Perú, comenzó a surfear a los cuatro años y considera Punta Rocas su playa favorita, por lo que conoce el lugar donde se disputará la competencia. Por su parte, Ackermann contó en su biografía de la ISA (International Surfing Association) que comenzó a surfear gracias a su padre y que está emocionado por representar a México por primera vez en esta competencia.

En la rama femenil estarán Coral Bonilla, de 19 años, de Baja California Sur; Maya Mateja, de 17 años, originaria de Puerto Escondido, Oaxaca, y Ana Lylia González, de 18 años, de Manzanillo, Colima. González terminó en el lugar 13 del Mundial Junior de 2025 y Bonilla fue campeona nacional Sub-16. En su biografía, González aseguró que compite y entrena “siempre con el sueño de algún día representar a México en los Juegos Olímpicos”. Las tres buscarán avanzar en un campeonato que contará con figuras internacionales como Carissa Moore, campeona olímpica de Tokio 2020, y Stephanie Gilmore, ocho veces campeona mundial.

El Mundial otorgará dos plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una por cada rama. Los surfistas recibirán puntos según su posición final: 1,000 para el campeón, 860 para el segundo y 730 para el tercero.

Los puntos de los tres representantes de cada país se sumarán por separado en las ramas varonil y femenil. El país que acumule más puntos en cada rama asegurará una plaza olímpica, incluso si ninguno de sus integrantes consigue una medalla. En caso de que México la obtenga, corresponderá al Comité Olímpico Mexicano seleccionar a su representante, aunque de acuerdo a los rankings internacionales, es difícil imaginar que México obtenga un boleto olímpico en este Mundial.

De cualquier modo, esta competencia es apenas una de las vías de clasificación a Los Ángeles 2028. También se repartirán plazas mediante el Championship Tour 2027-2028, los Mundiales ISA de 2027 y 2028 y competencias continentales, como los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

México solo ha tenido un representante olímpico en surf: Alan Cleland, campeón mundial en 2023, quien llegó hasta la tercera ronda en París 2024. Aunque sigue siendo el principal referente mexicano en el circuito profesional, su futuro deportivo es incierto después de que fuera suspendido provisionalmente en octubre de 2026, tras acusaciones de presunta agresión sexual. Su situación podría afectar sus posibilidades de competir en el proceso clasificatorio rumbo a Los Ángeles 2028.