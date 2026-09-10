Sheinbaum sube 179 millones el presupuesto de la Conade; su meta es becar a 36 deportistas más
Cuatro días después del mejor resultado en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe para México, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que a la Conade "no le va a faltar nada".
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2027 puso número a esa frase: 179.4 millones de pesos más para la Conade, un aumento nominal de 7%. Al mismo tiempo, la meta de becas del propio organismo pasa de 2,793 beneficiarios en 2026 a 2,829 en 2027: apenas 36 más.
México terminó Santo Domingo 2026 con 407 medallas (167 oros, 125 platas y 115 bronces), la mayor cosecha de su historia en la competencia. Al ser cuestionada sobre más recursos, la Presidenta anticipó además un incremento en los apoyos a los deportistas: "Por lo menos, un 10 por ciento van a tener de aumento”.
La propuesta es de 2,743.35 millones de pesos para 2027, frente a los 2,563.95 aprobados para este año. Revierte el recorte del último ejercicio (en 2025 la Comisión tuvo autorizados 2,621.1 millones) y sería la mayor asignación de esta administración. La cifra todavía forma parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos y deberá aprobarla la Cámara de Diputados.
¿Qué dice la meta de becas?
El Programa Institucional de la Conade 2025-2030 proyecta pasar de 2,793 beneficiarios de becas económicas en 2026 a 2,829 en 2027.
Sin embargo, la medición oficial todavía deja una duda: la Cuenta Pública 2025 reportó 2,739 deportistas beneficiados, mientras un informe de la Conade ante el SINADE habló de 1,874. Los documentos no explican públicamente a qué corresponde cada cifra.
Rommel Pacheco, director de la institución, ha defendido que las medallas deben leerse a partir de la preparación. La Conade reportó más de mil millones de pesos destinados durante las primeras dos etapas del Plan Anual de Alto Rendimiento para la preparación y clasificación rumbo a Santo Domingo, y el dirigente insistió en que "durante muchos años hablamos de resultados, pero pocas veces hablamos del proceso".
Más presupuesto no ha significado más medallas olímpicas
La comparación histórica tiene un límite: las cifras de sexenios anteriores corresponden a gasto ejercido en pesos nominales de cada año, mientras que 2027 es todavía un proyecto.
Durante Felipe Calderón, la Conade ejerció 5,204.4 millones de pesos en 2012. Ese ciclo dejó a México con 133 preseas en Guadalajara 2011, 42 de ellas doradas, y con siete medallas en Londres 2012, incluido el histórico oro del futbol varonil. La cuenta de Londres aumentó después a ocho, tras la reasignación de un bronce a la pesista Luz Acosta, por casos de dopaje en otras competidoras.
En 2013, primer año de Enrique Peña Nieto, la SEP reportó 6,241.3 millones de pesos ejercidos por la Conade. De ese sexenio salieron los 132 oros de Barranquilla 2018, que permitieron superar a Cuba en unos Centroamericanos con presencia cubana por primera vez en 52 años, y también las cinco medallas de Río 2016.
López Obrador trabajó con una escala nominal menor y el resultado se partió en dos. En lo continental rompió marcas, con 353 preseas en San Salvador 2023 y 142 en los Panamericanos de Santiago, donde México alcanzó un récord de 52 oros. En lo olímpico obtuvo cuatro bronces en Tokio y cinco medallas en París, sin ningún oro en las dos ediciones.
Ese sexenio hizo además una apuesta deportiva fuera de la Conade: el beisbol. Se destinaron recursos de distintas dependencias a la compra y remodelación de estadios mientras ProBeis se presentaba como el instrumento para desarrollar el deporte.
Sheinbaum plantea ahora aumentar los recursos después del mejor resultado centroamericano de la historia del país. Lo que su propio programa proyecta repartir son 36 becas más.