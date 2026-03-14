Sin fecha para el álbum del Mundial 2026
Marina Benavides, directora general de Panini México, evitó confirmar una fecha para el lanzamiento del álbum del próximo Mundial, que será histórico al tratarse del primero con 48 selecciones. Reportes indican que la colección tendrá alrededor de 112 páginas y cerca de 980 estampas, aunque la ejecutiva prefirió no adelantar detalles y solo adelantó que el lunes 16 de marzo podrían darse noticias sobre su lanzamiento.
Lo que sí aseguró es que cada edición busca facilitar la tarea de completarlo. Actualmente, los coleccionistas pueden pedir estampas faltantes desde la página oficial, mientras que la distribución dentro de los sobres se realiza mediante sistemas automatizados que buscan equilibrar la aparición de cada jugador.
“Unas máquinas meten las tarjetas a los sobres, no como antes, que se hacía de forma manual. Cada Mundial es más fácil el llenado, porque eso buscamos al programar las máquinas”, explicó.
Para elegir a los jugadores de cada selección sin conocer a convocatoria oficial, en Italia hay un grupo de expertos encargado de elegir a los futbolistas que aparecerán en el álbum y en las tarjetas, con análisis de datos y experiencia futbolística que intenta anticipar quiénes serán protagonistas del torneo.
Al final, más allá de la tecnología, la esencia sigue siendo la misma que en 1970: abrir un sobre, buscar la estampa que falta y compartir la obsesión por completar un álbum que, cada cuatro años, vuelve a unir a generaciones enteras alrededor del futbol.
La historia comenzó en México
Desde México 1970, los aficionados al futbol adoptaron una tradición que ha pasado de generación en generación: llenar los álbumes mundialistas de Panini. La empresa italiana, fundada en 1961, comenzó su camino en el futbol con una colección de la Serie A, pero el salto al torneo más importante del planeta terminó por convertir sus álbumes en un fenómeno cultural.
El éxito de aquellas primeras colecciones del balompié llevó a la compañía a acercarse a la FIFA para producir el álbum oficial del Mundial. Desde entonces, cada cuatro años la colección genera expectación en gran parte del mundo y especialmente en México, donde los aficionados suelen reunirse con amigos, familiares o compañeros de trabajo para intercambiar estampas y completar el álbum.
A más de medio siglo de distancia, el negocio enfrenta un entorno muy distinto. El mundo ha cambiado, el papel ya no es tan rentable como antes y lo digital manda. Sin embargo, Marina Benavides, directora general de Panini México, asegura que el álbum no ha perdido fuerza entre los aficionados.
“Son pocos los productos transgeneracionales. En el caso del álbum, renueva su público cada año porque los abuelos le pasaron la pasión por llenarlo a los papás, ellos a sus hijos y así sucesivamente. Los recuerdos familiares crecen”, explicó Benavides a Sports Illustrated México.
Hoy, el reto para Panini es reinventarse sin abandonar su esencia. Aunque el álbum físico es el corazón del negocio, la empresa apuesta por expandirse en el terreno digital con nuevas colecciones de "Trading Cards" oficiales, en busca de mantener viva una tradición que lleva más de cinco décadas acompañando a cada Mundial.
Si bien el álbum oficial de la Copa del Mundo sigue siendo su principal apuesta, el lanzamiento de estas tarjetas abre un nuevo panorama de negocio. De acuerdo con Benavides, el producto apunta al mismo público que colecciona estampas, pero con una experiencia distinta.
“Con las tarjetas, además de coleccionarlas, pueden jugar con ellas en línea. Cada sobre trae un código QR, descargas la aplicación y juegas al formar equipos e intercambiarlas”, añadió.
La colección está compuesta por 630 tarjetas: 417 normales y 213 especiales. Desde este 13 de marzo pueden adquirirse en sobres con ocho tarjetas por 39 pesos mexicanos, lo que significa que completar la colección podría costar alrededor de 3,071 pesos.