Sólo tres atletas consiguen medalla olímpica tras ganar presea mundial
A lo largo de la historia del atletismo mexicano varios atletas han logrado subirse al podio en Campeonatos Mundiales, recientemente los casos de la marchista mexicana Alegna González y el impulsor de bala Uziel Muñoz. Aunque solo pocos han logrado consolidar ese éxito con una medalla olímpica.
Casos emblemáticos son los de Ernesto Canto, quien se coronó campeón mundial en los 20 km de marcha en Helsinki 1983 y refrendó su dominio al gana oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 o la velocista mexicana Ana Guevara, que logró el título mundial en los 400 metros en París 2003 y un año después se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Con un camino inverso destaca la marchista Lupita González, quien primero obtuvo la plata olímpica en Río 2016 y luego la plata mundial en Londres 2017. Estos casos, aunque notables, son la excepción porque muchos medallistas mundiales mexicanos no logran repetir su éxito en el escenario olímpico.
Casos como el del marchista mexicano Daniel García, campeón mundial en los 20 km de Atenas 1997 y bronce en Sevilla 1999, no encontró recompensa olímpica en su trayectoria. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 obtuvo diploma olímpico al lograr el séptimo puesto en los 20 km, tanto en los Olímpicos de Atlanta 1996 como en Sídney 2000 quedó lejos de las posiciones de privilegio.
Édgar Hernández también se quedó cerca de la gloria olímpica, tras obtener el bronce mundial en Edmonton 2001, en los 50 km. Otro ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez con un bronce mundial en Atenas 1997, en los 50 km, y luego un séptimo puesto en los Olímpicos de Sídney 2000.
Éder Sánchez, subcampeón mundial en Berlín 2009, en los 20 km marcha, no logró subir al podio en Juegos Olímpicos. En la pista, Alejandro Cárdenas sorprendió con el bronce en los 400 metros planos en el Mundial de Sevilla 1999, pero no logró la presea olímpica.
Al igual que Luis Rivera, quien obtuvo bronce en salto de longitud en Moscú 2003 sin poder replicar aún ese logro en Juegos Olímpicos. Estos casos reflejan la dificultad que implica alcanzar la cúspide en ambos escenarios y cómo el éxito mundial no siempre garantiza una medalla olímpica.
Alegna González se perfila como la nueva esperanza en la marcha mexicana después de la medalla mundial de plata en Tokio 2025 y a esto se suman tres quintos lugares olímpicos. Este subcampeonato del mundo podría ser aliento para Los Ángeles 2028.
Uziel Muñoz se convirtió en el primer mexicano de la historia en clasificarse a unos Juegos Olímpicos en impulso de bala y culminó en octavo lugar en la Final de París 2024. El reciente subcampeonato del mundo en Tokio 2025 podría ser impulso para la próxima justa olímpica.