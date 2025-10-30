De la suerte al propósito: Abraham Ancer impulsa a las nuevas generaciones con el Junior Open y Jungle
El golfista mexicano Abraham Ancer comparte su experiencia personal en el golf juvenil, en el que destaca la falta de una "ruta adecuada" o recursos para ser reclutado por universidades en Estados Unidos cuando era joven. Relata cómo, sin opciones, tuvo la suerte de ganar un torneo pequeño que lo llevó a obtener una beca completa en un Junior College, lo que fue un punto de inflexión inesperado en su carrera.
Es por eso que contrasta su propia trayectoria, marcada por la incertidumbre y la suerte, con lo que la plataforma Jungle y el torneo Junior Open que lleva su nombre permitirá a la juventud tener perfiles y estadísticas accesibles para los coaches, facilitando la conexión con universidades y brindando "más oportunidades reales" a los golfistas mexicanos y latinoamericanos. Su historia sirve como ejemplo de las dificultades que busca resolver, al proporcionar las herramientas y el camino que él no tuvo.
"Creo mucho en el talento que hay en México y en Latinoamérica. Hay quienes se pierden en el proceso y en las oportunidades que no existían".- Abraham Ancer, golfista mexicano
Esta iniciativa es un "gran paso" para ofrecer "oportunidades reales" a los jóvenes de México y Latinoamérica, algo que él sintió que faltaba en su propia trayectoria, donde la suerte jugó un papel crucial debido a la ausencia de un camino claro para ser reclutado. Ancer subraya que Jungle ayuda a que el talento no se pierda por falta de oportunidades, inspirando a las futuras generaciones y haciendo el sueño de llegar al golf universitario o profesional más alcanzable.
"Pude tener una carrera donde fui mejorando poco a poco, lo que hace Jungle es increíble porque puedes tener tus estadísticas a que los coaches puedan verte".- Abraham Ancer, golfista mexicano
El Abraham Ancer Junior Open se realizará en el Club Campestre de Torreón, del 7 al 9 de noviembre, con el respaldo de Jungle, la plataforma digital líder en golf juvenil.
Jungle es la plataforma digital que conecta a jugadores juveniles con universidades y entrenadores
en Estados Unidos, facilitando su desarrollo académico y deportivo mediante perfiles personalizados, herramientas tecnológicas y torneos avalados por la AJGA International Pathway
Series (IPS) y el World Amateur Golf Ranking (WAGR).
"En mi carrera de junior jugué desde los 5 hasta los 16 años y me la pasé increíble, pero no había nada. No sabíamos cuál era la ruta para ser reclutado".- Abraham Ancer, golfista mexicano
El Abraham Ancer Junior Open se disputará en formato stroke play individual a 54 hoyos, con corte
tras 36. Los tres primeros lugares en cada división recibirán reconocimiento, además de puntos AJGA PBE, con beneficios como exenciones completas para los campeones y estatus estelar para los mejores clasificados.
Ancer dice que nunca fue una "superestrella" y siempre tuvo que trabajar "durísimo" para mantenerse. El primer paso no tiene que ser ir a la "mejor universidad del mundo", como su propio caso de haber ido a un junior college, desde donde se pueden dar pasos graduales.