La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) anunció este jueves que suspendió tres años a Peres Jepchirchir por dopaje. La keniana de 33 años admitió la infracción y aceptó la anulación de todos sus resultados desde el 17 de julio de 2026, incluido su triunfo en el Maratón de Sídney del 30 de agosto.

El positivo por eritropoyetina (EPO), una sustancia que estimula la producción de glóbulos rojos y puede mejorar la resistencia física, se detectó en una muestra tomada en Kenia antes de la carrera. Jepchirchir también fue sometida a un control el día del maratón en Sídney, pero esa segunda muestra dio negativo por EPO, según los organizadores.

La atleta inicialmente negó haber utilizado la sustancia, pero posteriormente admitió la infracción y aceptó la sanción, que se redujo de cuatro a tres años. El castigo comenzó a contar desde el 20 de octubre, cuando fue suspendida provisionalmente, y terminará el 19 de octubre de 2029, por lo que tampoco podrá competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras la descalificación, el Maratón de Sídney anunció que reconocerá como ganadora de la edición 2026 a Irine Cheptai, también keniana, quien había cruzado la meta en segundo lugar. La modificación formal de los resultados está sujeta a un periodo de apelación de 30 días.

Jepchirchir también quedó vetada de por vida de los ocho maratones del circuito World Marathon Majors, que aplica esta medida a los atletas sancionados por dopaje durante tres meses o más. Para la keniana, la exclusión incluye las carreras de Nueva York, Boston y Londres, que ya había ganado.

La corredora conserva esas tres victorias, logradas en Nueva York en 2021, Boston en 2022 y Londres en 2024. También mantiene el oro olímpico que consiguió en Tokio 2020, disputado en 2021, y el título mundial de maratón que obtuvo en Tokio en 2025. Todos esos resultados son anteriores al 17 de julio de 2026.

Antes de convertirse en campeona olímpica, Jepchirchir ni siquiera figuraba en la primera lista de Kenia para Tokio 2020. Cuando recibió la convocatoria, consideró que podía pelear por un lugar en el podio. El 7 de agosto de 2021, en Sapporo, se despegó de su compatriota Brigid Kosgei en el kilómetro 40 y ganó el oro en 2:27:20, con 16 segundos de ventaja. “Ganar el oro fue el mejor momento para mí”, escribió meses después para World Athletics.

Tres años después volvió a los Juegos Olímpicos para defender su título. “Sé que no va a ser fácil, pero voy a dar lo mejor de mí”, declaró tras ganar el Maratón de Londres, en abril de 2024. En París corrió en 2:26:51 y quedó fuera del podio. El oro fue para la neerlandesa Sifan Hassan, quien estableció un récord olímpico de 2:22:55.

Ahora, la sanción por dopaje interrumpe su trayectoria internacional y le impedirá participar en Los Ángeles 2028, además de dejarla fuera de por vida de las principales carreras de maratón del mundo.