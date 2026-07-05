"Todavía no me lo creo", admite Del Toro tras ganar etapa en el Tour de Francia
Barcelona, España
El ciclista mexicano Isaac Del Toro se mostró tan jubiloso como estupefacto tras su victoria en la segunda etapa del Tour de Francia, en Barcelona, donde cruzó primero la línea con la asistencia de su compañero y líder del equipo UAE, Tadej Pogacar.
Es el primer triunfo en la insigne ronda gala para el corredor de 22 años, uno de los pedalistas más prometedores del pelotón.
"Esto significa mucho. No podéis ni imaginar todo el trabajo que hace falta para llegar a un resultado así", aseveró Del Toro a la prensa tras rebasar la meta.
"Todavía no me lo creo, esto que acabo de conseguir. Es simplemente increíble", añadió el ciclista, quien llegó a la competencia como lugarteniente de Pogacar, atleta esloveno que ostenta cuatro títulos de esta carrera, incluidas las dos recientes ediciones.
La cima de la segunda etapa se erigió en la colina de Montjuïc, epicentro de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Allí, el equipo UAE orquestó un plan diseñado inicialmente para el éxito de Pogacar, pero que culminó con la insospechada victoria de Del Toro. Fue un desenlace donde el esloveno rindió un encomiable tributo a su gregario, ya que declinó disputar este triunfo parcial.
"Teníamos un plan para Tadej y yo lo he seguido. Pero al final teníamos un margen más amplio, así que fui a tope hasta la meta", explicó.
En los últimos hectómetros, Tadej Pogacar volteó en reiteradas ocasiones para cerciorarse de la ausencia de otros competidores y decidió en ese instante que el triunfo de etapa pertenecería a Del Toro.
Únicamente el belga Remco Evenepoel y el actual líder de la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard, lograron cruzar con el mismo cronómetro, para ubicarse en la tercera y cuarta posición respectivamente.
"Estoy muy orgulloso de haber llegado al nivel que me permita vivir este tipo de situaciones", destacó Isaac Del Toro, quien ahora ocupa el cuarto puesto en la general, a 16 segundos del líder Vingegaard.
Pogacar marcha en la segunda posición, a escasos seis segundos del danés, su principal antagonista por el título del Tour.