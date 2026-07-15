Tour de Francia 2026: Del Toro se aferra a la élite tras el estoico asalto de Waerenskjold en Nevers
El Tour de Francia 2026 completó su etapa 11, un recorrido plano y muy rápido de 161.3 kilómetros entre Vichy y Nevers. Con un promedio de 50.9 km/h, esta ruta se convirtió en una de las más veloces en la historia de la competencia.
¿Cómo le fue a Isaac del Toro?
Después del enorme esfuerzo del día anterior en la montaña, el mexicano Isaac del Toro superó esta etapa con tranquilidad. El ciclista cruzó la meta junto al grupo principal en el puesto 49, con un tiempo exacto de 3 horas, 10 minutos y 6 segundos.
Con este resultado, el Torito conserva un excelente séptimo lugar en la clasificación general.
El noruego Soren Waerenskjold se llevó el triunfo en un final lleno de emoción. Un día antes, este ciclista cruzó la meta en el último lugar a causa de una fuerte caída. Sin embargo, hoy supo recuperarse; aprovechó el impulso de sus rivales y atacó a 350 metros del final para ganar por unos cuantos centímetros al neerlandés Olav Kooij.
Jasper Philipsen terminó en tercer lugar, pero los jueces decidieron castigarlo y lo mandaron al fondo del grupo. Gracias a esto, Milan Fretin subió al tercer escalón del podio.
Antes de este desenlace, cuatro ciclistas intentaron escaparse: Julian Alaphilippe, Anthon Charmig, Nelson Oliveira y Mathis Le Berre. Ellos aguantaron casi toda la ruta al frente, pero el grupo principal los alcanzó a tan solo seis kilómetros del epílogo de la carrera.
En la parte más alta de la competencia no hubo cambios. El esloveno Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo como líder absoluto de la carrera, mientras que el español Juan Ayuso mantiene la camiseta blanca que lo premia como el mejor competidor joven.
Este jueves, los ciclistas enfrentarán una nueva ruta plana de 179.1 kilómetros hacia Chalon-sur-Saône, un terreno ideal para los especialistas en velocidad.