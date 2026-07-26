Tour de Francia 2026: Isaac del Toro firma la mejor actuación que el ciclismo mexicano ha brindado en su historia
En 1987, Raúl Alcalá obtuvo el máximo logro del ciclismo mexicano al conseguir el maillot blanco y dos victorias de etapa en el Tour de Francia, una hazaña que perduró durante casi 40 años y que ahora fue superada por Isaac del Toro, quien no solo se convirtió en el mejor de los jóvenes, sino que consiguió el primer podio para México en la historia de la competencia.
Del Toro finalizó la etapa 21 del Tour en el tercer lugar del podio, firmando así una de las hazañas más grandes del deporte mexicano en general. Lo que comenzó como un trabajo para ayudar a su compañero de equipo a conquistar lo más alto del podio terminó como un hito para el propio mexicano.
La última etapa del Tour de Francia tuvo algunos contratiempos para Del Toro, aunque ninguno puso en peligro el tercer lugar que ya había asegurado en la jornada del sábado 25 de julio. La carrera comenzó con el mexicano en la parte delantera, codeándose con los líderes de las distintas clasificaciones mientras atravesaban las calles de París.
La tensión llegó a la carrera cuando, a 44 kilómetros de la meta, el mexicano sufrió un pinchazo que le provocó problemas mecánicos en su bicicleta, por lo que tuvo que cambiar de modelo. Esto ocasionó que quedara varios minutos rezagado del pelotón principal.
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A pesar de perder contacto con los líderes, el tercer lugar de Isaac nunca peligró, pues la neutralización de los tiempos en el último circuito permitió que su lugar en el podio no le fuera arrebatado, independientemente del desempeño de sus perseguidores.
Hay que recordar que la etapa 21 del Tour de Francia fue recortada a 89 kilómetros debido a los incendios que se viven en Francia, por lo que esta carrera fue más un cierre de la edición que una batalla por las posiciones. A pesar de quedar por detrás del pelotón principal por más de cuatro minutos, el mexicano cruzó la meta con el tercer puesto ya en el bolsillo.
La etapa 21 finalizó con Mathieu van der Poel a la cabeza, mientras que el Tour de Francia terminó con Tadej Pogacar vestido nuevamente de amarillo y obteniendo su quinto campeonato. Por su parte, el mexicano se vistió de blanco, como lo hiciera Raúl Alcalá hace 37 años, y colocó a México por primera vez en el podio.
DENTRO DE LA HISTORIA DEL CONTINENTE
A sus 22 años, Del Toro terminó así una de las actuaciones deportivas más importantes para un mexicano, convirtiéndose además en el octavo latinoamericano en subir al podio del Tour de Francia y en el primero fuera de Sudamérica en lograrlo.
Antes de Isaac, Fabio Parra, en 1988; Nairo Quintana, en 2016, y Richard Carapaz, en 2021, consiguieron el bronce para Colombia y Ecuador. El único latinoamericano en obtener el primer lugar fue el colombiano Egan Bernal, en 2019.