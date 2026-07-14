Tour de Francia 2026: Jornada difícil para Isaac del Toro en la décima etapa; pierde el maillot blanco
Isaac del Toro tuvo una jornada adversa durante la décima etapa del Tour de Francia 2026, disputada este 14 de julio.
En pleno Día de la Bastilla, el corredor del UAE Team Emirates XRG enfrentó un desafío mayúsculo en el macizo central francés que le costó su posición de privilegio. Mientras su líder de escuadra, el esloveno Tadej Pogacar, firmaba una victoria pletórica en la meta de Le Lioran, el bajacaliforniano tuvo que lidiar con la dureza extrema del recorrido montañoso.
La consecuencia más severa de este exigente trayecto fue la pérdida del codiciado maillot blanco que lo distinguía como el mejor joven de la competición. Del Toro cruzó la línea de meta con un retraso de un minuto y 31 segundos respecto a Pogacar, y entregó aproximadamente un minuto ante sus rivales directos en la clasificación.
Este revés lo desplaza del podio provisional e inviste al español Juan Ayuso (Lidl-Trek) con la prenda blanca, quien ahora ocupa la cuarta plaza de la clasificación general a 4'22" del indiscutible líder.
El punto de quiebre para el pedalista azteca ocurrió en las faldas del temible Col de Pertus, a un kilómetro de coronar la cima.
Justo en ese sector, su compañero Pogacar lanzó un ataque fulminante para rebasar al ecuatoriano Richard Carapaz, momento exacto en que las fuerzas del mexicano flaquearon.
En ese primer corte, Del Toro registró una desventaja inicial de 35 segundos frente al grupo de favoritos, brecha que se amplió inexorablemente durante el ascenso final al Col de Font de Cère.
Esta fracción de 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran supuso un verdadero calvario físico con sus 3.800 metros de desnivel acumulado. La intensidad impuesta por diversas escuadras desde los compases iniciales desató una batalla encarnizada por concretar la fuga de 31 corredores, desgaste que cobró factura en las piernas de los contendientes de la general.
El ritmo frenético fragmentó al pelotón mucho antes de los ascensos decisivos, y preparó el terreno para una criba implacable de la que el mexicano resultó víctima.
El Tour de Francia 2026 prosigue su curso, y el joven talento nacional deberá recomponer su estrategia de cara a los próximos retos.
La undécima etapa, programada para este miércoles, ofrecerá un respiro parcial mediante una travesía llana de 161,3 kilómetros entre Vichy y Nevers.