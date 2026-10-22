Tour de Francia 2027: Edimburgo será el punto de partida de una ruta histórica

El Tour de Francia 2027 ya tiene recorrido oficial. La organización de la carrera dio a conocer este jueves la ruta de la edición 114, que tendrá como principal atractivo el inicio en Edimburgo, Escocia, el próximo 2 de julio. La competencia recorrerá también Inglaterra y Gales durante sus primeras tres etapas, antes de trasladarse a Francia para afrontar el resto de una de las pruebas más importantes del ciclismo mundial.

La primera etapa conectará Edimburgo con Carlisle, en un trayecto de 185 kilómetros que llevará al pelotón desde Escocia hasta Inglaterra. El recorrido continuará el 3 de julio con la segunda jornada, de Keswick a Liverpool, sobre 223 kilómetros, mientras que el 4 de julio los ciclistas afrontarán otros 223 kilómetros entre Welshpool y Cardiff, en Gales, donde concluirá el tramo británico de la competencia.

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Después de la primera jornada de descanso, el 5 de julio, el pelotón regresará a Francia para continuar con un recorrido de 3,479 kilómetros distribuidos en 21 etapas. Entre los puntos destacados de la ruta figuran dos contrarrelojes individuales: la séptima etapa, entre Blois y Chambord, de 38 kilómetros, y la decimosexta, en Toulouse, de 33 kilómetros, que podrían resultar determinantes en la lucha por la clasificación general.

La montaña también tendrá un papel fundamental en la definición de la carrera, con jornadas exigentes en los Alpes y los Pirineos. Entre los finales destacados se encuentra la llegada al Grand Colombier, durante la novena etapa, además de las etapas pirenaicas de los últimos días, que pondrán a prueba la resistencia de los aspirantes al maillot amarillo antes de la conclusión de la competencia.

La edición de 2027 terminará el 25 de julio en París, con la tradicional jornada final que partirá de Saint-Quentin-en-Yvelines y cubrirá 116 kilómetros. Con la salida en Edimburgo, el Tour volverá a comenzar fuera de Francia y llevará su espectáculo a tres naciones del Reino Unido antes de regresar al territorio francés, en una edición que promete emociones tanto en las etapas llanas como en las jornadas decisivas de montaña.