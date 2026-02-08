Día 2: Tres historias de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina
El segundo día de actividades de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 dejó tres historias para destacar: un nuevo récord en los 5,000 metros del patinaje de velocidad varonil, la lesión de Lindsey Vonn, leyenda del esquí alpino, y el debut de los atletas de América Latina sobresalieron en la jornada de este domingo.
Sander Eitrem, con nueva marca olímpica
El noruego Sander Eitrem se recuperó de un inicio incómodo, luego de perder el equilibrio en sus primeras zancadas que le hicieron atrasarse un cuarto de segundo, después de lo cual tomó de una ventaja que no soltó para cronometrar 6:03.95, hacerse de la medalla de oro e imponer un récord nuevo en el patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno.
Eitrem, quien dos semanas antes estableció uno mundial (5:58.52), quebró el anterior, de 6:08.84 impuesto por el sueco Nils van der Poel, logrado en Pekín de 2022. En la prueba de este domingo, el checo Metodej Jilek fue segundo (6:06.48) y el italiano Riccardo Lorello, tercero (6:09.22).
Sander ayudó a confirmar a Noruega en el primer lugar del medallero de Milano-Cortina, con tres oros, una plata y dos bronces.
La caída de una leyenda
Lindsey Vonn, una de las mejores esquiadoras de todos los tiempos, volvía a unos Juegos Olímpicos, luego de perderse la edición pasada. Lo hacía con 41 años, con el objetivo de desafiar al tiempo y las lesiones que la han acompañado a lo largo de su carrera.
En Milano-Cortina pretendía obtener su cuarto metal olímpico, pero apenas 13 segundos después de empezar la prueba de descenso del esquí alpino, un choque con una bandera le hizo perder el equilibrio antes de tomar una curva y quedarse tendida mientras gritaba y lloraba de dolor.
Sucedió nueve días después de de sufrir otra caída, entonces en el descenso de Crans Montana (Suiza), en donde se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se dañó el menisco.
A pesar del duro golpe, no se bajó de los Juegos, pero el destino tenía otros planes y menos de medio minuto de empezar su descenso, quedó tendida y fue trasladada en helicóptero a un hospital, en el que la operaron por una fractura en la pierna izquierda
América Latina debuta, sin grandes resultados
Los primeros latinoamericanos en aparecer en estos Juegos Olímpicos de Invierno lo hicieron de forma discreta, al finalizar en los últimos lugares de sus pruebas.
La argentina Nicole Begue fue la primera en entra en acción, en esquí alpino, la misma prueba en la que Vonn sufrió su caída. Begue terminó en el puesto 30 entra las 32 participantes que acabaron la clasificación, a 8 segundos y 63 centésimas de la campeona, la estadounidense Breezy Johnson.
La otra prueba de este domingo que contó con atletas de la región fue el esquiatlón del esquí de fondo, con cinco competidores, y en la que el monarca fue el favorito, el noruego Johannes Klaebo.
El mejor latinoamericano fue el argentino Franco Dal Farra, quien acabó en el lugar 61 con 7:37.00. Su compatriota Mateo Sauma acabó en el puesto 67 y el colombiano Fredrik Fodstad, acabó en el 69.
En las dos últimas posiciones entre los 73 competidores estuvieron el chileno Sebastián Endrestad (72) y el boliviano Timo Grönlund (73).