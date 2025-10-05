UAE celebra su triunfo 90 y protege a Isaac del Toro
El UAE Team decidió administrar hoy las piernas del ciclista mexicano Isaac del Toro en la Copa Agostoni, luego de la victoria un día anterior en el Giro dell’Emilia.
Su compañero de equipo el británico Adam Yates consiguió el triunfo con un tiempo de 3:57:41, seguido del español Carlos Canal a + 1:15 segundos y el italiano Simone Velasco a +2:10.
Del Toro terminó en el lugar 36 con el grupo perseguidor a +2:10 y el UAE Team Emirates llega a un histórico de 90 victorias en la temporada consolidándose como el equipo más poderoso del World Tour.
Un grupo de niños se acercó al mexicano previo a la competencia para conseguir un autógrafo del originario de Ensenada, que el próximo martes buscará incrementar su número de victorias este año a 15 en Tre Valli Varesine.
La clásica de Tre Valli Varesine es una de las más antiguas del mundo y siempre se organiza un martes a principios de octubre. La ciudad de Varese es una de las principales de la región de Lombardía y cuenta con 82 mil habitantes. La región es famosa por sus diversos lagos, como el Lago Maggiore, el Lago di Lugano, el Lago di Como y el Lago di Varese.