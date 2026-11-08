Ulises Castillo y otra historia que contar en el GFNY Cozumel

Ulises Castillo volvió a coronarse campeón en el Gran Fondo New York Cozumel este domingo 8 de noviembre, después de completar el recorrido de 160 kilómetros con un tiempo de 3:33:17 horas.

El mexicano, que también ganó esta competencia en 2020, sumó otra victoria a su vitrina ciclista, su carrera frente a miles de ciclistas y aficionados que se juntaron en la isla.

No obstante, detrás de sus triunfos hay una historia familiar que comenzó mucho antes de convertirse en profesional, cuando sus padres tuvieron que empeñar su coche para que él y su hermano pudieran viajar a un campeonato nacional de ciclismo.

Para escribir el GFNY Cozumel en tres palabras, mencionó lo siguiente: “Divertido, vacaciones, velocidad”.

Castillo, de 35 años, comenzó a competir desde pequeño con el apoyo de sus padres, quienes hicieron diferentes sacrificios para que pudiera seguir practicando este deporte. Uno de los momentos que marcaron su trayectoria llegó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010, donde acabó en cuarto lugar en la prueba de ruta.

Desde entonces decidió dedicarse por completo al ciclismo. Compitió en Suiza y Bélgica, además de pasar alrededor de diez años en diferentes equipos profesionales de Estados Unidos, donde consiguió varias victorias. También ganó dos veces una carrera en Zacapu, Michoacán, donde recuerda especialmente el apoyo y la emoción de los aficionados.

Su trayectoria sobre ruedas también lo llevó a representar a México en campeonatos mundiales. En septiembre de 2026 formó parte del equipo nacional que acompañó a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo de Ruta de Montreal, Canadá. Castillo explicó que su trabajo fue apoyar al bajacaliforniano, quien terminó en quinto lugar.

El mexicano también destacó el respaldo que ha recibido de Guanajuato durante su carrera. “Siempre hemos tenido un excelente apoyo por parte de ellos”, comentó sobre la ayuda para conseguir material deportivo, realizar viajes de preparación y participar en competencias internacionales.

La victoria de este domingo no fue sencilla. Castillo mencionó que desde la salida se puso una velocidad muy alta y rápidamente se formó un grupo de cinco ciclistas que se mantuvieron al frente. “Venía con el pensamiento de disfrutar más que nada la carrera”, contó. Sin embargo, su experiencia terminó siendo importante para definir al ganador en el sprint final.

“No soy un especialista en sprint, los chavos con los que llego todos son muy rápidos. Pero bueno, creo que la experiencia me ayuda siempre bastante”, explicó. Después de cruzar la meta, también habló de lo que significa volver a ganar. “Se siente bien, porque la familia, los amigos siempre están pendientes”, afirmó. Para él, regresar a Cozumel representa una oportunidad de competir, disfrutar de la isla y compartir su pasión por el ciclismo.

A pesar de sus victorias y años de su experiencia internacional, Castillo todavía tiene un sueño pendiente: participar en unos Juegos Olímpicos con los años, Castillo también ha comenzado a compartir su experiencia con los ciclistas más jóvenes para ayudarlos a crecer en este deporte.

También denotó que el ciclismo requiere disciplina, entrenamiento y dejar de lado muchas actividades personales, aunque aseguró que es posible vivir de este deporte cuando se consiguen oportunidades profesionales. Su victoria de este domingo se suma a una trayectoria que comenzó con el sacrificio de sus padres y que todavía tiene nuevos objetivos por cumplir.