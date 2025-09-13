Uziel Muñoz gana histórica plata en lanzamiento de bala en el Mundial de Tokio

¡Resultado histórico para México!



Uziel Muñoz se cuelga la medalla de plata en impulso de bala 🥈 con una marca de 21.97 m, nuevo récord nacional 🇲🇽 durante el campeonato mundial de atletismo.



¡Actuación espectacular del Mexicano!



World Athletics Championship Tokyo 2025



