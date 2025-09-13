Uziel Muñoz gana histórica plata en lanzamiento de bala en el Mundial de Tokio
Uziel Muñoz conquistó la medalla de plata en el lanzamiento de bala en el Campeonato del Mundo de Atletismo 2025, en Tokio.
El mexicano rompió el récord nacional con una marca de 21.97 metros y terminó con una larga sequía 8 años, cuando la marchista Guadalupe González logró plata en el Campeonato del Mundo de Londres 2017.
Fue en el último intento cuando se metió al podio solo por detrás del estadunidense Ryan Crouser, tricampeón olímpico y mundial, con un lanzamiento de 22.34.
En ese instante, cuando conseguía lo impensable, Uziel saltó y celebró a gritos de euforia. Ésta era la primera medalla de México en impulso de bala en toda la historia de los Mundiales.
Uziel Muñoz se convirtió en el primer mexicano de la historia en clasificarse a unos Juegos Olímpicos en impulso de bala y culminó en octavo lugar en la Final de París 2024 con una marca de 20.88 metros.
El lanzador de bala superó este año una lesión en el tobillo izquierdo y uno de sus resultados más recientes fue una medalla de plata en el NACAC Championships disputado en las Bahamas con una marca de 20.89 metros.
La medalla de plata de Uziel es la primera presea de México en este Campeonato del Mundo que inicio este 13 de septiembre y termina el 21 de septiembre.