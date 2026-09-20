Van der Poel se impone en Luxemburgo tras recorrer 175 kilómetros en solitario
A una semana de la carrera en línea de los Mundiales de ciclismo, Mathieu van der Poel logró una gesta monumental este domingo al ganar la 5ª y última etapa de la Vuelta a Luxemburgo tras una escapada en solitario de... ¡175 kilómetros!.
"Hoy tenía unas piernas increíbles", se congratuló el neerlandés, confirmando su gran forma a una semana del Mundial de Montreal, donde será uno de los favoritos.
"En los últimos días no tenía las piernas que quería. Venía de España, donde quizá me había entrenado demasiado, pero hoy me sentía realmente bien", añadió el triple ganador de la París-Roubaix, que ya había ganado la primera etapa en Luxemburgo antes de desaparecer de la general, conquistada por el italiano Davide Piganzoli.
Este domingo, se escapó ya en el segundo kilómetro de la etapa entre Mersch y la ciudad de Luxemburgo para recorrer 175 kilómetros sin compañía.
Preguntado en la llegada por qué se había ido desde el principio, el campeón del mundo de 2023 respondió: "Ni idea, no estaba previsto antes de la salida, pero me encontré solo desde el inicio de la carrera y simplemente rodé a mi ritmo todo el día".