Verstappen enfrenta su mayor reto fuera de la Fórmula 1
El tetracampeón del mundo tiene una nueva meta. Max Verstappen correrá las 24 Horas de Nürburgring del 14 al 17 de mayo, una carrera que el holandés tenía en su lista de deseos desde hace años y que por fin se hace realidad.
Verstappen lo dejó claro desde el principio: "Nürburgring es un lugar especial. No hay ningún otro circuito igual. La carrera de 24 horas la he tenido en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo, así que estoy muy emocionado de que ahora podamos hacerlo realidad."
Este viernes 21 de marzo, el holandés toma la pista por primera vez con su nuevo equipo. Verstappen participa en la NLS2, una carrera de cuatro horas en el Nordschleife, el mismo trazado que deberá dominar en mayo. No es una carrera menor: es el primer examen real antes del gran objetivo. La fecha se adelantó una semana precisamente para que el campeón pudiera estar presente sin que coincidiera con el Gran Premio de Japón del 27 de marzo.
El coche que pilotará es un Mercedes-AMG GT3 con el dorsal 3, bajo la bandera de su propio equipo, Verstappen Racing, con el respaldo de Red Bull y Mercedes. Sus compañeros de equipo serán Dani Juncadella, Lucas Auer y Jules Gounon, tres pilotos con amplia experiencia en el Nordschleife. Juncadella, el único español de la alineación, lleva años en esta carrera y aún busca su primera victoria en ella.
El reto no es menor. Las 24 Horas de Nürburgring combinan el trazado del Gran Premio con el infame Nordschleife, una sección histórica conocida como el Infierno Verde por su brutalidad técnica y su imprevisibilidad. A diferencia de la Fórmula 1, aquí más de 130 coches de distintas categorías comparten pista al mismo tiempo, de noche y con condiciones climáticas que pueden cambiar en minutos.
Verstappen ya conoce el circuito. Su única experiencia previa en el Nordschleife fue en noviembre del año pasado, al volante de un Ferrari 296 GT3, y terminó con victoria. Ahora llega con un coche diferente, con la NLS2 de este fin de semana como primera toma de contacto oficial y con la presión de ser el nombre más grande de la parrilla.
Las 24 horas arrancan el 16 de mayo. Lo que viene después de la bandera a cuadros dirá si el mejor piloto del mundo también puede dominar el circuito más salvaje del planeta.