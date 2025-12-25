Verstappen firma con Mercedes, pero no en la F1
Verstappen.com Racing anunció un cambio significativo en su programa deportivo al confirmar que competirá en el GT World Challenge Europe a partir de la temporada 2026 con un Mercedes-AMG GT3. El proyecto encabezado por Max Verstappen dejará de utilizar vehículos Aston Martin, marcando una nueva etapa dentro del automovilismo de resistencia.
La escudería participará en la clase Pro del campeonato europeo, uno de los certámenes más competitivos dentro de las carreras GT. El plan contempla presencia tanto en la Sprint Cup como en la Endurance Cup, lo que implica un calendario completo que combina pruebas cortas y competencias de larga duración.
La operación del Mercedes-AMG GT3 estará a cargo de 2 Seas Motorsport, equipo con experiencia en la categoría y conocimiento técnico del fabricante alemán. La alianza busca garantizar continuidad operativa y competitividad en un campeonato que incluye eventos emblemáticos como las 24 Horas de Spa.
En el apartado deportivo, Verstappen.com Racing contará con Chris Lulham y Daniel Juncadella para las competencias Sprint, mientras que Jules Gounon se sumará al programa de resistencia en la Endurance Cup. La alineación combina pilotos con trayectoria en GT y experiencia en campeonatos internacionales.
El anuncio no tiene relación con la actividad de Max Verstappen en la Fórmula 1, pero sí consolida la expansión de su proyecto fuera de la categoría. Con este movimiento, Verstappen.com Racing refuerza su presencia en el automovilismo europeo y apuesta por un programa de largo plazo en las competencias de resistencia.