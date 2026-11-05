Victoria García hace historia a los 14 años con podio de México en natación olímpica juvenil

Victoria Fernanda García Caldera consiguió la medalla de bronce en los 50 metros mariposa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La nadadora mexicana de 14 años terminó la prueba con un tiempo de 27.49 segundos este miércoles, y se convirtió en la primera mujer de México en ganar una medalla de natación en la historia de esta competencia.

La jalisciense fue la más joven de las ocho participantes en la final. La rusa Serafima Fokina ganó el oro con 27.28 segundos, mientras que la croata Ana Bobanović terminó segunda con 27.33. García quedó a solo 21 centésimas de la ganadora y a 16 de la medalla de plata. En las eliminatorias había registrado 27.48 segundos, apenas una centésima menos que en la final.

García reconoció que no esperaba subir al podio porque su objetivo era conseguir un buen tiempo, pero cuando volteó hacia el marcador y descubrió que había quedado en tercer lugar, no pudo ocultar su alegría.

“Esperaba voltearme, ver un resultado bueno y cuando vi que era un tercer lugar, me puse muy feliz”, declaró al Comité Olímpico Mexicano. También agregó: “Me siento muy feliz, desde que toqué la pared supe que ya era medallista olímpica”.

¡Victoria, qué manera de hacernos vibrar! 🥉 Con una actuación increíble en los 50 m mariposa y un tiempo de 27.49 segundos, nuestra nadadora conquistó el bronce y nos regaló la tercera medalla para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud. #Dakar2026 #MéxicoEnDakar pic.twitter.com/cp2VPKD7Wp — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 4, 2026

La nadadora dedicó la medalla a sus entrenadores y especialmente a su familia, que la ha acompañado desde sus primeros años en la natación. Antes de conseguir el bronce, había terminado séptima en la final de los 200 metros espalda con 2:26.84 minutos.

Su medalla fue la segunda de México en natación durante Dakar 2026, después del bronce que Daniel Saborío Grillo consiguió en los 400 metros libres varoniles el martes 3 de noviembre.

Las competencias de Victoria continuaron este jueves 5 de noviembre en los 50 metros espalda, prueba en la que terminó séptima con 29.83 segundos.

Con su bronce en mariposa, la jalisciense aportó la tercera medalla de México en Dakar 2026, después de las conseguidas por Daniel Saborío y el equipo mixto de beisbol 5.