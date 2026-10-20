Victoria Mata, en la final de salto del Mundial de Róterdam: cuándo y dónde competirá

Victoria Mata tendrá este sábado 24 de octubre una oportunidad que ha perseguido durante años: competir por una medalla en un Campeonato Mundial. La gimnasta mexicana se clasificó a la final de salto de caballo en Róterdam, donde terminó en el octavo lugar con un promedio de 13.816 puntos. Será su primera final mundialista en este aparato.

La regiomontana consiguió 14.133 puntos en su primer intento y 13.100 en el segundo. El promedio de ambos saltos le permitió entrar entre las ocho mejores de la clasificación, en una prueba de alto nivel que lidera la brasileña Rebeca Andrade con 14.533. La surcoreana Seojeong Yeo fue segunda con 14.483 y la estadounidense Claire Pease ocupó el tercer puesto con 14.283.

La gimnasia llegó a la vida de Mata a través de su hermana. Nacida en Monterrey, empezó a practicar el deporte a los 11 años y dio el salto al nivel sénior internacional en 2016. Desde entonces ha representado a México en los Mundiales de 2017, 2018 y 2025, además de construir una trayectoria que la ha mantenido dentro de la selección nacional.

Su clasificación en Róterdam refleja un avance respecto a su participación mundialista anterior. En 2025 terminó en el lugar 14 de la ronda clasificatoria de salto, con un promedio de 13.383 puntos. Un año después mejoró su puntuación y escaló seis posiciones para alcanzar la final. La actuación llega después de otro resultado importante en 2026: la medalla de plata en el all-around de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

La final reunirá a Mata con Andrade, Yeo y Pease, además de Lia-Monica Fontaine, Skye Blakely, Ellie Black y Abigail Martin. La mexicana avanzó como la última clasificada, pero tendrá dos saltos para buscar una actuación que la acerque al podio. La competencia se disputará en el Rotterdam Ahoy durante la primera jornada de finales por aparatos.

Para Mata, llegar a la final ya es el mejor resultado de su carrera en un Mundial. Este sábado buscará repetir los buenos saltos de la clasificación y pelear por una medalla en Róterdam.