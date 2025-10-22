SI Mexico

Max Verstappen domina en el GP de México

Max Verstappen ha ganado cinco veces en las nueve ediciones de la tercera etapa del GP de México. Carlos Sainz devolvió a Ferrari al primer lugar del podio en 2024, resistió la presión de Norris y Leclerc, quienes buscan su primera victoria en esta pista.

Álvaro Piñeirua

Max Verstappen ha ganado cinco veces en las nueve ediciones de la tercera etapa del GP de México.
Max Verstappen ha ganado cinco veces en las nueve ediciones de la tercera etapa del GP de México. / Foto: Mark Thompson/Getty Images.

Cada octubre, la Ciudad de México se transforma. Las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez vibran con miles de banderas, los motores rugen a más de 300 km/h y el público convierte cada curva en un carnaval. El Gran Premio mexicano vuelve a escena, el asfalto que ha visto victorias, decepciones y gloria reciente se prepara para escribir otra página de historia.

En los últimos cinco años, el circuito capitalino ha sido testigo de distintos reinados. En 2024, Carlos Sainz devuelve a Ferrari al primer lugar del podio con una actuación impecable. El español resiste la presión de Lando Norris y Charles Leclerc, rompe la hegemonía de Red Bull y demuestra que la Scuderia puede volver a pelear de verdad.

En 2023, Max Verstappen confirma su dominio absoluto. El neerlandés arrasa desde la salida, administra los neumáticos con precisión quirúrgica y se escapa rumbo a su quinta victoria en territorio mexicano. Hamilton y Leclerc completan un podio que refleja el poderío de Red Bull en su mejor versión.

Un año antes, en 2022, Verstappen vuelve a conquistar el Hermanos Rodríguez. Red Bull ejecuta una estrategia perfecta y el campeón del mundo se impone sobre Hamilton y Sergio Pérez. Ese tercer puesto de “Checo” desata la locura en el Foro Sol y marca uno de los momentos más emotivos en la historia moderna del Gran Premio.

En 2021, la historia se repite. Verstappen arranca con decisión, supera a los Mercedes en la primera curva y se marcha rumbo a la victoria. Sergio Pérez se queda con el segundo lugar, mientras que Lewis Hamilton completa el podio. El mexicano se convierte en el primer piloto nacional en alcanzar el podio en casa y las 300 mil voces que lo acompañan hacen temblar el asfalto.

El repaso cierra en 2019, cuando Lewis Hamilton se impone con Mercedes y se acerca a un nuevo título mundial. Aquella victoria representa el último triunfo antes de la era Verstappen, una transición que marca el cambio de mando en la Fórmula 1 contemporánea.

Con esos antecedentes, la expectativa para este año alcanza niveles máximos. Ferrari llega con confianza tras su triunfo más reciente, Red Bull busca recuperar el control y McLaren aparece como una amenaza real. México se alista para otra fiesta de velocidad, donde cada curva puede escribir una nueva historia.

Published |Modified
Álvaro Piñeirua
ÁLVARO PIÑEIRUA

Redactor en Sports Illustrated México.