Max Verstappen domina en el GP de México
Cada octubre, la Ciudad de México se transforma. Las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez vibran con miles de banderas, los motores rugen a más de 300 km/h y el público convierte cada curva en un carnaval. El Gran Premio mexicano vuelve a escena, el asfalto que ha visto victorias, decepciones y gloria reciente se prepara para escribir otra página de historia.
En los últimos cinco años, el circuito capitalino ha sido testigo de distintos reinados. En 2024, Carlos Sainz devuelve a Ferrari al primer lugar del podio con una actuación impecable. El español resiste la presión de Lando Norris y Charles Leclerc, rompe la hegemonía de Red Bull y demuestra que la Scuderia puede volver a pelear de verdad.
En 2023, Max Verstappen confirma su dominio absoluto. El neerlandés arrasa desde la salida, administra los neumáticos con precisión quirúrgica y se escapa rumbo a su quinta victoria en territorio mexicano. Hamilton y Leclerc completan un podio que refleja el poderío de Red Bull en su mejor versión.
Un año antes, en 2022, Verstappen vuelve a conquistar el Hermanos Rodríguez. Red Bull ejecuta una estrategia perfecta y el campeón del mundo se impone sobre Hamilton y Sergio Pérez. Ese tercer puesto de “Checo” desata la locura en el Foro Sol y marca uno de los momentos más emotivos en la historia moderna del Gran Premio.
En 2021, la historia se repite. Verstappen arranca con decisión, supera a los Mercedes en la primera curva y se marcha rumbo a la victoria. Sergio Pérez se queda con el segundo lugar, mientras que Lewis Hamilton completa el podio. El mexicano se convierte en el primer piloto nacional en alcanzar el podio en casa y las 300 mil voces que lo acompañan hacen temblar el asfalto.
El repaso cierra en 2019, cuando Lewis Hamilton se impone con Mercedes y se acerca a un nuevo título mundial. Aquella victoria representa el último triunfo antes de la era Verstappen, una transición que marca el cambio de mando en la Fórmula 1 contemporánea.
Con esos antecedentes, la expectativa para este año alcanza niveles máximos. Ferrari llega con confianza tras su triunfo más reciente, Red Bull busca recuperar el control y McLaren aparece como una amenaza real. México se alista para otra fiesta de velocidad, donde cada curva puede escribir una nueva historia.